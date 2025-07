Enfermeiro é afastado após suspeita de dopar pacientes para furtar alianças

Notícias do Brasil – Um enfermeiro do Hospital Regional de Ceilândia (HRC), no Distrito Federal, foi afastado das funções após ser acusado de dopar pacientes e furtar alianças de ouro. Ao menos seis pessoas já registraram boletim de ocorrência relatando o mesmo modus operandi: sedação seguida do desaparecimento dos anéis durante o atendimento médico.

Entre os denunciantes está o técnico em refrigeração Weslley Araújo Vale, de 40 anos, que procurou o hospital após fraturar o braço. Ele contou ter ficado sonolento após receber uma medicação na veia e, ao acordar, percebeu que sua aliança havia desaparecido. Um segundo paciente, atendido ao lado de Weslley, também teve a aliança furtada nas mesmas circunstâncias.

O enfermeiro teria dito aos dois pacientes que precisava trocar o acesso venoso por conta de um suposto vazamento. A esposa de um dos pacientes, farmacêutica, afirmou que o profissional também tentou oferecer a ela um remédio para dormir, alegando que era para ajudá-la a se acalmar.

A denúncia motivou outros pacientes que já haviam passado por situações semelhantes no HRC a se manifestarem. Cinco pessoas se juntaram a Weslley e formalizaram queixas na 15ª Delegacia de Polícia, em Ceilândia Centro.

De acordo com os relatos, todos os furtos ocorreram de maneira semelhante, sempre com sedação seguida do sumiço das alianças. Um funcionário do hospital afirmou aos pacientes que o mesmo enfermeiro já havia sido alvo de denúncias anteriores pelo mesmo tipo de conduta.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o caso, e a Secretaria de Saúde do DF informou que o profissional foi identificado e afastado enquanto as apurações seguem. As vítimas pedem a prisão do enfermeiro e medidas que evitem novos episódios semelhantes.