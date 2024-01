Entregador é preso por engano e libertado após juiz reconhecer erro

Allan Santos da Silva, um jovem entregador de 24 anos, vivenciou uma injustiça alarmante ao ser preso por engano no povoado Boa Hora, zona rural de Teresina, confundido com um foragido procurado no estado do Espírito Santo.

Durante um momento de lazer com amigos em um sítio, Allan foi abordado e detido por policiais, iniciando uma série de eventos traumáticos que incluíram a impossibilidade de comunicação com sua família e a detenção na Central de Flagrantes seguida pelo encaminhamento à Colônia Agrícola Major Cesar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Allan detalhou o tratamento desumano recebido durante a detenção, incluindo ter o cabelo raspado e dormir ao lado do banheiro da cela, contrastando com o tratamento mais humano por parte de outros presos em comparação aos policiais.

A liberdade veio por meio de uma decisão do juiz Valdemir Ferreira Santos, que identificou o engano envolvendo homônimos e a discrepância entre Allan e o verdadeiro foragido. A sentença destacou a clara diferença entre os indivíduos e criticou a falta de diligência das autoridades responsáveis pela prisão.

Resumo da notícia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Allan Santos da Silva, preso por engano em Teresina, é solto após decisão judicial.

Confundido com foragido do Espírito Santo, Allan enfrentou dias de detenção injusta.

A decisão do juiz Valdemir Ferreira Santos corrigiu o erro, reconhecendo a diferença entre os homônimos.

O caso destaca a necessidade de maior cuidado nas operações policiais e procedimentos judiciais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Redação AM POST