Equipe médica aponta progresso no quadro de Bolsonaro após cirurgia intestinal

Notícias do Brasil – O ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado em Brasília e apresenta evolução clínica positiva, segundo o boletim médico mais recente. Apesar de continuar em dieta líquida e recebendo suporte nutricional por via venosa, houve progresso nos movimentos intestinais espontâneos. Ainda não há previsão de alta hospitalar.

A equipe médica informa que Bolsonaro permanece clinicamente estável, sem registrar episódios de dor ou febre, e com pressão arterial controlada. Por recomendação médica, as visitas seguem restritas para garantir sua recuperação.

O ex-presidente intensifica diariamente sessões de fisioterapia motora, como parte do processo de reabilitação, e também está sendo submetido a medidas preventivas contra trombose venosa.

Bolsonaro foi internado após sentir dores e apresentar distensão abdominal durante um compromisso no Rio Grande do Norte, em 11 de abril. Três dias depois, em 13 de abril, foi submetido a uma cirurgia de emergência para correção de uma obstrução intestinal. O procedimento durou 12 horas e, segundo os médicos, ocorreu sem complicações e não exigiu transfusão sanguínea. Desde então, ele permanece sob cuidados intensivos.

Embora visitas estejam desaconselhadas, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, esteve com Bolsonaro no hospital no dia 22 de abril.

Além do quadro clínico, o ex-presidente foi alvo de uma intimação judicial em 23 de abril. O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a notificação sobre a abertura de uma ação penal, que foi entregue diretamente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após Bolsonaro participar de uma live nas redes sociais. O tribunal entendeu que ele estava em condições de ser formalmente comunicado.

O advogado Paulo Cunha Bueno, que representa Bolsonaro, criticou a medida, afirmando que a citação em ambiente hospitalar contraria o Código de Processo Penal, que proíbe esse tipo de ação em casos de saúde grave.