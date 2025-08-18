‘Érika Hilton’ é presa em flagrante vendendo drogas

Notícias do Brasil – A Polícia Civil prendeu em flagrante Paulo Santos da Conceição, de 27 anos, conhecido como “Érika Hilton da Lapa”, durante uma operação da 5ª Delegacia de Polícia (Mem de Sá) na Travessa do Mosqueira, bairro da Lapa, Rio de Janeiro.

A ação faz parte do combate a facções criminosas que atuam na região.

Segundo os agentes, a travesti Érika foi flagrada vendendo drogas em plena via pública, no cruzamento da Travessa do Mosqueira com a Rua Joaquim Silva, área monitorada de perto por conta da presença de grupos como o Comando Vermelho.

Na abordagem, a polícia apreendeu 350 pinos de cocaína, 54 sacolés de crack e 14 tabletes de maconha com a suspeita.

Os investigadores informaram que a travesti é conhecida entre usuários da região e possui antecedentes por furto. A operação da 5ª DP visa desarticular redes de tráfico e crimes relacionados, como roubo e receptação, por meio de ações de inteligência.

A Polícia Civil reforça que denúncias sobre o tráfico e crimes na área podem ser feitas anonimamente pelo WhatsApp da 5ª DP, no número (21) 98322-0251, com envio de fotos, vídeos e outras evidências.