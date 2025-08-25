A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Erika Hilton mantém em gabinete assessor autuado por pichação no MEC

Funcionário foi flagrado pela PMDF em 2022 e não ressarciu danos ao patrimônio público.

Por Fernanda Pereira

25/08/2025 às 09:26

Ver resumo

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) mantém em seu gabinete na Câmara dos Deputados um assessor que foi autuado pela Polícia Federal por pichar a sede do Ministério da Educação (MEC) em 2022. Samuel Santos, contratado como secretário parlamentar desde outubro de 2023, recebeu salário líquido de R$ 3.125,11, além de auxílio de R$ 1.784,42. Ele é responsável por tarefas como elaboração de projetos de lei, assessoria de imprensa e agendamento de reuniões.

PUBLICIDADE

Em 8 de dezembro de 2022, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) flagrou Samuel pichando a parede lateral do MEC com as frases “bozo na prisão” e “bolsa na mão”. Durante a abordagem, foram encontradas três latas de spray na mochila do suspeito. Ele foi conduzido à superintendência da PF, onde foi lavrado um termo circunstanciado por se tratar de crime de menor potencial ofensivo.

Leia mais: Paulo Figueiredo alerta Anitta, Felipe Neto e Erika Hilton sobre possibilidade de bloqueio de vistos nos EUA

PUBLICIDADE

Um laudo da PF apontou que a limpeza do patrimônio público pichado custaria R$ 1.123,20. No entanto, o valor não foi ressarcido pelo então suspeito. O Ministério Público Federal (MPF) propôs um acordo para que Samuel pagasse R$ 300 a uma entidade assistencial como forma de retratação. O acordo foi cumprido e, com isso, evitou-se a abertura de ação penal contra o assessor.

Poucos meses após o incidente, Samuel assumiu a função no gabinete da deputada Erika Hilton. Oficialmente, a Câmara dos Deputados não impõe restrições para que pessoas nomeadas em cargos comissionados assumam funções na Casa, salvo em casos de condenação criminal transitada em julgado. Portanto, a contratação de Samuel não fere as normas internas da Casa Legislativa.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Amazonas

Professora Maria do Carmo conquista manauaras, ganha novos seguidores e cresce nas pesquisas

Empresária e professora ganha espaço com discurso de renovação e conquista milhares de seguidores nas redes sociais.

há 3 minutos

Brasil

Esposa traída flagra marido com ‘talarica’ sobe no capô de carro em movimento e provoca maior confusão; Veja

Esposa se recusa a descer do veículo após flagrar marido com amante, enquanto pedestres e motoristas registram o momento.

há 9 minutos

Brasil

Governo Lula reduz liberação de emendas após derrota na CPMI do INSS

Após reviravolta política, Planalto libera R$ 100,6 milhões em emendas, incluindo R$ 22,2 milhões para membros da comissão investigativa.

há 20 minutos

Amazonas

Em meio à visita de ministros, MPF apura falhas no atendimento a indígenas na região do Vale do Javari (AM)

A medida foi publicada nesta segunda-feira, 25, no Diário Oficial do MPF

há 37 minutos

Política

Dino aciona PF para investigar quase R$ 700 milhões em emendas parlamentares

Ministro do STF também determinou novas regras de transparência e rastreabilidade para repasses a partir de 2026.

há 38 minutos