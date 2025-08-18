A notícia que atravessa o Brasil!

Escândalo na mansão de Hytalo Santos: ex-funcionários relatam abusos, descaso e festas com menores

Relatos apontam gravidez de adolescentes, acúmulo de lixo e festas descontroladas.

Por Fernanda Pereira

18/08/2025 às 06:24

Hytalo Santos

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil –  Ex-funcionários que trabalharam na mansão do influenciador digital Hytalo Santos, em João Pessoa (PB), revelaram detalhes da rotina no local, marcada por festas frequentes, problemas de higiene e situações envolvendo adolescentes. Os relatos vêm à tona em meio às investigações que levaram à prisão de Santos e do marido, em São Paulo, por suspeita de exploração de menores.

Entre as denúncias, estão episódios de jovens que teriam engravidado após permanecerem na casa, além de acusações de descuido com a limpeza, que resultava no acúmulo de lixo. As declarações reforçam o clima de irregularidades que, segundo as autoridades, cercava o ambiente mantido pelo casal.

O influenciador e o companheiro seguem detidos enquanto a Justiça analisa o caso. A defesa ainda não se pronunciou oficialmente sobre os novos depoimentos divulgados.

Leia mais: Felca fala sobre denúncias e prisão de Hytalo Santos: “Pedófilos se incomodaram”

