Escola de samba faz apologia do comunismo e é criticada por internautas

Redação AM POST

A escola de samba Protegidos da Princesa fez apologia ao comunismo, durante desfile no Carnaval em Florianópolis, ao homenagear o extremista de esquerda Luís Carlos Prestes, no domingo (19). As imagens geraram revolta nas redes sociais. Internautas lembraram que o comunismo já matou 110 milhões de pessoas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os passistas dançaram vestindo vermelho, com o símbolo da foice e do martelo no peito, na ala batizada de “Coluna Prestes”. Ao longo da performance, a agremiação cantou uma música contra a censura, sem mencionar que ela existe em regimes totalitários de extrema esquerda.

Escola de Samba Protegidos da Princesa, em Florianópolis, fez um desfile com uma ala comunista em homenagem à Luis Carlos Prestes, chamado de “cavaleiro da esperança”. 🤡🤡🤡🤡🤡🤡 pic.twitter.com/HoopNPi3Zd CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Renata Barreto (@renatajbarreto) February 19, 2023

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Escola de Samba Protegidos da Princesa, em Florianópolis, fez um desfile com uma ala comunista em homenagem à Luis Carlos Prestes, chamado de “cavaleiro da esperança”. Comunismo não existe no Brasil diz eles… CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Hahahaha 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡 pic.twitter.com/mZO8fWl5qV — SouMarcosDias 🇧🇷 (@soumarcosdias) February 20, 2023

Além da escola de samba com tema sobre o comunismo, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) participou do Carnaval. O ajuntamento desfilou com a Escola de Samba Camisa Verde e Branco, que está no Grupo de Acesso (equivalente à segunda divisão do Carnaval de São Paulo). Com o enredo “Os Invisíveis”, que destaca a luta pelos direitos sociais, a Verde e Branco tentar voltar ao grupo de elite.

Rosas de Ouro

Outra escola de samba que gerou polêmica foi a Rosas de Ouro. Isso porque o enredo do desfile sobre negros teve uma rainha de bateria branca.

Em um dos carros alegóricos, o jornalista Manoel Soares, da TV Globo, encarnou Zumbi dos Palmares. Ana Beatriz Godói, rainha de bateria da Rosas de Ouro, fantasiou-se de Dandara Palmares — mulher de Zumbi. Mas não para aí. Angelina Basílio, presidente da Rosas de Ouro, também participou da festa. Ela desfilou com tranças tipicamente africanas no cabelo.

"Black lives matter", mas na frente da bateria como rainha vem Ana Beatriz Godoi "representando" Dandara esposa de zumbis dos palmares – a Globo não deu UM MISERO PIO sobre "representatividade", "Black face" ou similar pic.twitter.com/8SyyIxbAYb — Steh Papaiano (@Steh_Papaiano) February 18, 2023