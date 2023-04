Especialista em segurança pública é agraciado como membro honorário do Instituto dos Advogados do Brasil e irá promover a prevenção da violência nas escolas

Redação AM POST

Na última quarta-feira (12 de abril), o especialista em segurança pública Mário Jumbo Aufiero foi agraciado como membro honorário efetivo do Instituto dos Advogados do Brasil (IAB), uma instituição quase bicentenária com sede no Rio de Janeiro. Em função de sua formação e experiência na área, Aufiero trabalhará junto ao IAB para levar informações sobre prevenção da violência e criminalidade nas escolas, por meio de palestras e rodas de conversa com alunos, pais e educadores. Segundo o especialista, a prevenção é a melhor forma de combater a violência.

A cerimônia de posse contou com a presença de diversas personalidades, como o representante do IAB-AM, o professor Aniello Aufiero, a representante da ACLJA, Lucia Viana, o Secretário-Geral do IAB, Jorge Folena, a Secretária-Geral da OAB-AM, doutora Omar Agusmão, admitida também como membro efetivo do IAB, acompanhada de seu esposo, e a doutora Mary Stella Romanini, também admitida como membro efetivo do IAB. Além disso, o vice-presidente do IAB, Carlos Eduardo Campos Machado, também esteve presente.

Com a nomeação como membro honorário efetivo do IAB, Mário Jumbo Aufiero passa a integrar um grupo seleto de profissionais do direito reconhecidos pela instituição, que se dedica ao desenvolvimento e aprimoramento do direito brasileiro e à defesa dos valores democráticos e da cidadania.