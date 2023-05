“Espero não ser preso”, humorista Léo Lins após sofrer censura da Justiça

O humorista Léo Lins diz ter sofrido censura após o Tribunal de Justiça de São Paulo mandar retirar do Youtube vídeo de seu canal, do especial de comédia “Perturbador”, que estava desde dezembro do ano passado na plataforma. A decisão da Justiça foi provocada por um pedido do Ministério Público.

No vídeo, que foi feito de show em Curitiba, que contava com mais de 3 milhões de visualizações, ele fez piadas com temas como escravidão, pessoas com deficiências e outras minorias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O show está fora do ar, este processo tem consequências absurdas. Há muito mais em jogo. A justificativa para remover meu show de stand-up, pode ser usada basicamente para remover 95% dos especiais de humor. Fora pedidos, a meu ver, desproporcionais por contar piadas num palco de teatro. Igualando uma expressão artística a um ato criminoso .Meu advogado já está entrando com uma defesa e pretendo fazer um vídeo relatando o que está acontecendo”, escreveu ele no Instagram.

Leo afirmou que sofreu censura e que seu vídeo não violou nenhuma norma do Youtube, inclusive estava recebendo dinheiro do Youtube pelo vídeo.

“O Ministério Público passou por cima da plataforma e considerou o show como um ato criminoso. Vou aguardar meu julgamento. Espero não ser preso. Mas, caso seja, com a superlotação das cadeias, meu show vai continuar lotado”, disse o comediante em entrevista a CNN.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A propósito, isso foi uma piada. Utilizei um caso hipotético e uma figura de linguagem para isso. Estou explicando, para não acharem que foi um crime de ódio. E como fiz a piada comigo e sou um homem branco hétero, creio que não tem problema, pois é um dos únicos temas permitidos segundo o processo”, afirmou Lins.

Assim que a decisão da Justiça foi noticiada, outros humoristas demonstraram apoio a Lins, como o apresentador e também comediante Fábio Porchat., que usou o Twitter para se manifestar contra a decisão judicial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Fiquei feliz em ver o apoio de muitos colegas, até porque precisa ser muito burro ou mal caráter pra ser a favor de algo que será usado contra você. Mas sempre tem um ou outro assim”, disse ele após ver a repercussão.

“Humor não tem limite, o ambiente sim. Todas as polêmicas que já me envolvi são por piadas contadas em um palco. Proibir piadas no palco é o equivalente a proibir socos no ringue de boxe”, completou o humorista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apoio

Fábio Porchat e Antonio Tabet estão entre os comediantes que saíram em defesa de Leo Lins. “Isso aqui é uma vergonha! Inaceitável!”, disse Porchat, que completou com um texto afirmando que o humorista tem direito de ofender.

Não gosta de uma piada? Não consuma essa piada. Se a piada não incitou o ódio e a violência ela é só uma piada. Tem piada de todos os tipos, de pum e de trocadilho, ácida e bobinha. Tem piada de mau gosto? Tem também. Tem piada agressiva? Opa. Mas aí é só não assistir. Quem foi… — Fabio Porchat (@FabioPorchat) May 17, 2023

“Não existe isso, cara”, afirmou Oscar Filho e Danilo Gentili também se posicionaram contra a medida cautelar.

Qualquer imbecil assiste ao show do Leo Lins, ou qualquer outro humorista que faça piadas ácidas e percebe que são piadas. É entretenimento assim como o Tarantino faz jorrar sangue na tela. É só isso. Mas existe uma necessidade de elevar esse entretenimento à esfera de crime! — Oscar Filho (@OscarFilho) May 17, 2023

Ser comediante é difícil. Todos acham que sabem mais do que eu da minha própria profissão. Pessoas apoiando a censura do Léo Lins e querendo me explicar os motivos HAHAHAHA vtnc

A censura foi feita. Início do fim.

Quando chegar na tua porta. Você vai lembrar desse dia. — Rodrigo Marques (@RodrigooMarques) May 17, 2023

não gosto do Leo Lins, não acho ele engraçado, mas o que ele sofreu da justiça foi censura óbvia, explícita e inaceitável. — canal espectro cinza (@espectrocinza) May 17, 2023

Redação AM POST*