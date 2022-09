Esplanada dos Ministérios amanhece bloqueada para veículos

Agência Brasil

A Esplanada dos Ministérios, em Brasília, amanheceu hoje (6) bloqueada para veículos. O bloqueio, já previsto nos planos de segurança para o feriado de 7 de Setembro, foi antecipado em 24 horas, para a noite de ontem (5), depois que uma caravana de caminhoneiros tentou acessar a via sem autorização do governo do Distrito Federal (DF).

Além de dar acesso aos ministérios, as avenidas bloqueadas levam também ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e à sede do Supremo Tribunal Federal (STF). A via foi bloqueada no trecho entre a Rodoviária de Brasília e a Praça dos Três Poderes.

Policiais Militares passaram a noite no local para evitar furo nos bloqueios, que foram feitos com blocos de concreto e também caminhões das forças de segurança.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF) disse que os caminhões que seguiam em direção à Esplanada dos Ministérios na noite de ontem (5) foram orientados a ir para uma área designada no Parque da Cidade, também no centro de Brasília, ao lado Sul do Eixo Monumental.

“O grupo seguiu, de forma pacífica, sentido Eixão Sul”, informou a SSP-DF, em nota. Também em nota, a Polícia Militar informou que a Esplanada somente será liberada “após a finalização dos atos previstos, de forma que seja garantida a segurança de todos”.

O bloqueio não deve prejudicar os servidores que trabalham na região, já que o governo federal declarou ponto facultativo nesta terça-feira (6). A medida foi tomada no fim do mês passado, para facilitar as ações de segurança para o 7 de Setembro.

A proibição de veículos na Esplanada ocorre depois de a via ter sido ocupada por caminhões sem autorização durante os festejos da Independência, no ano passado. Os veículos só saíram no 9 de setembro, após negociações com as forças de segurança.

Outro temor é de que neste ano o prédio do Supremo seja alvo de manifestantes mais radicais, que não aceitam, por exemplo, decisões recentes sobre as unas eletrônicas e inquéritos em curso contra o presidente Jair Bolsonaro e alguns de seus apoiadores.

Medidas

A equipe responsável pela segurança institucional do STF classificou o risco ao prédio durante o feriado como de alto a médio. O esquema de proteção à sede da Corte foi reforçado em comparação ao do ano passado, com a convocação, por exemplo, de 100% do efetivo de segurança terceirizada para trabalhar no 7 de Setembro.

Em planejamento há meses junto à Secretaria de Segurança Pública do DF, o esquema de segurança contará ainda com uma tropa de choque posicionada nas proximidades do Supremo.

Os policiais estarão de prontidão para debelar ameaças à sede da Corte. O esquema conta ainda com um bloqueio a drones, para evitar ataques aéreos. Funcionários de outros tribunais superiores também engrossam o contingente de segurança.

A Força Nacional também foi convocada, por meio de portaria assinada pelo ministro da Justiça, Anderson Torres, e publicada ontem (5) no Diário Oficial da União (DOU).

A portaria autoriza “o emprego da Força Nacional, em caráter episódico e planejado, nas ações de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, na defesa dos bens e dos próprios da União, no interior do Palácio da Justiça”.