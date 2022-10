Esplanada é fechada para receber culto de “Clamor pelo Brasil” com famosos do meio evangélico

A Esplanada dos Ministérios foi fechada no início da tarde desta sexta-feira (28/10). Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a via no sentido leste-oeste, do Batalhão do Corpo de Bombeiros do DF até o início da pista que dá acesso à L2 Norte, está interditada por causa de um culto previsto para acontecer na Praça dos Três Poderes.

O evento, chamado de “Clamor pelo Brasil”, está previsto para começar às 18h. A PM não informou se há previsão para liberar a Esplanada.

A primeira-dama Michelle Bolsonaro divulgou o evento no story de seu perfil no Instagram. Alguns nomes famosos no meio evangélico aparecem na divulgação, como: Márcio Valadão, Ezenete Rodrigues e André Fernandes, pastores da Igreja Batista Lagoinha; Robson Rodovalho, pastor da Sara Nossa Terra; JB Carvalho, pastor da Comunidade das Nações; Gustavo Paiva, pastor da Igreja Internacional da Reconciliação; além de Isaías Saad, cantor evangélico.

*Com informações da Assessoria do Metrópoles