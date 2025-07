Esposa de Moraes perde visto dos EUA e pode sofrer sanções financeiras

Notícias do Brasil – O governo dos Estados Unidos, sob a liderança de Donald Trump, decidiu suspender o visto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e de sua esposa, a advogada Viviane Barci. A medida, segundo autoridades americanas, ocorre em resposta à atuação do magistrado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, considerada como uma perseguição política.

De acordo com informações divulgadas, Washington está investigando o envolvimento profissional de Viviane Barci no escritório de advocacia Barci de Moraes. O governo norte-americano avalia que ela teria se beneficiado diretamente da atuação de Alexandre de Moraes no STF, o que teria impulsionado sua carreira jurídica.

Além do cancelamento do visto, a Casa Branca também avalia impor sanções financeiras contra Viviane. A justificativa seria que grande parte da renda do casal é proveniente do trabalho da advogada, o que, segundo as autoridades dos EUA, configura um cenário de benefício indevido ligado ao cargo do ministro.

Outros ministros da Corte também estão sob escrutínio. O governo norte-americano estuda estender as sanções às esposas de outros magistrados que atuam como advogadas, entre elas as de Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes.

O anúncio da revogação foi feito na sexta-feira (18/7) pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em sua conta oficial na rede social X (antigo Twitter). Rubio justificou a medida como uma reação à atuação de Moraes no STF:

“A caça às bruxas política do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra Jair Bolsonaro criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não apenas viola direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil, atingindo os americanos. Portanto, ordenei a revogação dos vistos de Moraes e seus aliados na corte, bem como de seus familiares próximos, com efeito imediato.”