Esposa do jornalista Oswaldo Eustáquio diz que prisão do marido foi revogada e elogia Bolsonaro

Redação AM POST

Sandra Terena, esposa do jornalista, Oswaldo Eustáquio, confirmou nas redes sociais que a prisão do marido determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) foi revogada nesta sexta-feira (10). A informação havia sido anunciada horas antes pelo ex-senador Magno Malta.

A nova prisão do jornalista havia sido determinada no dia 7 de Setembro pelo ministro Alexandre de Moraes, após Eustáquio participar de uma live com o caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão, que estão foragidos no México.

Sandra informou que Eustáquio voltará ao país assim que sair o pedido de habeas corpus de Zé Trovão. Ela também atribuiu a revogação a presidente Jair Bolsonaro a quem agradeceu.

“O presidente que não rouba e não deixa roubar arriscou sua popularidade para defender a liberdade de uma nação. Acabou de ser revogada a prisão de Oswaldo Eustáquio. Quando sair o HC de Zé Trovão eles voltam ao país para acompanhar a liberdade dos demais presos políticos” escreveu.