Esposa flagra marido com amante dentro de carro e gera confusão; vídeo viraliza

Notícias do Brasil – Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma cena de confusão envolvendo um casal e uma suposta amante. Nas imagens, a esposa, visivelmente exaltada, flagra o marido, identificado como Wellington, em clima de intimidade com outra mulher dentro de um Fiat Mobi, um carro de espaço reduzido.

PUBLICIDADE

A gravação mostra o momento em que a esposa tenta abrir a porta do veículo, gritando “abre essa porta” e “para o carro”, enquanto tenta interromper o encontro. Ao perceber a presença da mulher, o marido foge do local, deixando-a sozinha no meio da rua, ainda gritando e tentando controlar a situação. Ela também pode ser ouvida dizendo “me fala, caralho” e “para, Wellington”, enquanto bate no carro.

O incidente rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando uma série de comentários, com internautas tanto irônicos quanto críticos. “Tem que estar com muito tesão pra fazer isso dentro de um Mobi”, ironizou um usuário, fazendo referência ao espaço apertado do automóvel.

PUBLICIDADE

Até o momento, não se sabe com precisão onde o episódio ocorreu, mas o vídeo tem gerado grande repercussão nas plataformas digitais.

Leia mais: Patixa Teló é flagrada em vídeo picante com participante do Rancho do Maia; assista