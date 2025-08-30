A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Esposa flagra marido com amante dentro de carro e gera confusão; vídeo viraliza

Gravação mostra esposa exaltada tentando interromper encontro íntimo em veículo.

Por Fernanda Pereira

30/08/2025 às 12:24 - Atualizado em 30/08/2025 às 12:25

Ver resumo
Esposa flagra marido com amante dentro de carro e gera confusão; vídeo viraliza

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma cena de confusão envolvendo um casal e uma suposta amante. Nas imagens, a esposa, visivelmente exaltada, flagra o marido, identificado como Wellington, em clima de intimidade com outra mulher dentro de um Fiat Mobi, um carro de espaço reduzido.

PUBLICIDADE

A gravação mostra o momento em que a esposa tenta abrir a porta do veículo, gritando “abre essa porta” e “para o carro”, enquanto tenta interromper o encontro. Ao perceber a presença da mulher, o marido foge do local, deixando-a sozinha no meio da rua, ainda gritando e tentando controlar a situação. Ela também pode ser ouvida dizendo “me fala, caralho” e “para, Wellington”, enquanto bate no carro.

O incidente rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando uma série de comentários, com internautas tanto irônicos quanto críticos. “Tem que estar com muito tesão pra fazer isso dentro de um Mobi”, ironizou um usuário, fazendo referência ao espaço apertado do automóvel.

PUBLICIDADE

Até o momento, não se sabe com precisão onde o episódio ocorreu, mas o vídeo tem gerado grande repercussão nas plataformas digitais.

Leia mais: Patixa Teló é flagrada em vídeo picante com participante do Rancho do Maia; assista

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Brasil

Segurança na Praça dos Três Poderes será intensificada para o 7 de setembro

Esquema é para garantir julgamento no STF e desfile cívico-militar.

há 24 segundos

Amazonas

Governador Wilson Lima leva serviços de saúde, cidadania e empreendedorismo ao bairro Compensa

O Governo Presente foi projetado para descentralizar os serviços públicos, garantindo acesso a serviços essenciais de forma rápida e gratuita.

há 16 minutos

Manaus

Centro de Manaus recebe mutirão de revitalização com ações de limpeza e reordenamento

O trabalho, que já faz parte da rotina diária na cidade, está trazendo mais organização e beleza à região histórica da capital.

há 40 minutos

Manaus

Homem filmado dando bicuda em cadela no estacionamento de supermercado comparece a delegacia em Manaus

O caso causou indignação nas redes sociais após a divulgação das imagens.

há 43 minutos

Brasil

Nikolas Ferreira anuncia processo contra Lula após declarações sobre PCC: “Canalhice”

Deputado acusa presidente de difamação após fala sobre defesa do crime organizado.

há 1 hora