“Esses extremistas que não gostam do STF são a minoria”, diz Moraes em resposta ao desembargador

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rebateu há algumas horas a fala do desembargador aposentado Sebastião Coelho, que defende Aécio Lúcio Costa Pereira, julgado nesta quarta-feira (13) pelos atos antidemocráticos do 8 de janeiro.

Após Coelho afirmar que os ministros da Corte são “as pessoas mais odiadas” do país, o magistrado disse que os extremistas que não gostam do Supremo Tribunal Federal são “minoria”.

“Todas essas pessoas que são odiadas pela maioria da população. Esses extremistas que não gostam do Supremo Tribunal Federal são a minoria. Isso ficou demonstrado nas urnas e nos atos golpistas, em que uma minoria praticou”, afirmou Alexandre.

Moraes também disse que negacionismo faz parecer que o 8 de janeiro foi um “domingo no parque”. “Às vezes o terraplanismo e o negacionismo obscuro de algumas pessoas faz parecer que no dia 8 de janeiro tivemos um domingo no parque”, disse.

