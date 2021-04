Estado do Amapá tem novo apagão

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Agência Brasil

O Estado do Amapá passou por novo apagão na noite de ontem (8). Em nota, a Companhia de Eletricidade do Estado (CEA) divulgou que o fornecimento de energia está sendo restabelecido gradativamente nos municípios afetados.

No comunicado, a CEA relatou que foi identificada ontem um problema técnico, chamado no jargão do setor de “ocorrência”, em uma linha de transmissão na divisa entre o estado e o Pará, entre as cidades Jurupari e Laranjal do Jari.

O evento gerou a interrupção de energia em todas as cidades do estado. A única exceção foi o município de Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa.

Ainda conforme o comunicado da Companhia, às 19h30 ela recebeu a autorização do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para “recompor os sistemas de distribuição após a normalização do trecho da linha de transmissão”.

A CEA afirmou que o problema “não teve relação com problemas de distribuição”.

Em nota, o Ministério de Minas e Energia (MME) declarou que tão logo tomaram ciência do problema passaram a supervisionar a reação a ele. O texto reitera a nota do governo do Amapá quanto ao restabelecimento ainda na noite de ontem.

“O ONS, junto com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e as empresas concessionárias de geração, transmissão e distribuição envolvidas, irá avaliar as causas do desligamento e será elaborado o relatório de análise da ocorrência, detalhando o ocorrido e com as recomendações técnicas e providências sobre o incidente”, diz o comunicado