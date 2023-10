Estados do Norte e Centro-oeste serão mais afetadas por nova onda de calor que atinge o Brasil, aponta Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta nesta sexta-feira, 20, indicando uma onda de calor nas regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil. De acordo com o aviso, a temperatura poderá ficar até 5ºC acima da média, classificado como uma situação de “grande perigo” pelo instituto. A previsão é que o fenômeno dure até segunda-feira, 23.

Segundo o sistema do Inmet, a onda de calor deve atingir os Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, além de pequenas partes de Tocantins, Rondônia e Pará. Pelo menos 263 municípios nessas regiões podem ser afetados. O Inmet também alerta para os riscos à saúde que podem ser causados pelo calor intenso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Cuiabá (MT), a máxima prevista para este sábado, 21, é de 41ºC. Palmas (TO) deve registrar até 38ºC, Goiânia (GO), 36ºC, Campo Grande (MS), 35ºC, e Brasília, 31ºC, segundo o Inmet. Essas temperaturas elevadas podem trazer desconforto e preocupações com a saúde da população.

Nos últimos meses, o Brasil tem sido afetado por diversas ondas de calor, elevando consideravelmente as temperaturas em vários Estados. Em setembro, a cidade de São Paulo bateu recordes de temperatura, alcançando quase 37ºC. Especialistas apontam o aquecimento global como um dos principais responsáveis por esse aumento de eventos climáticos extremos.

O aquecimento global tem contribuído para o aumento da ocorrência de desastres naturais em todo o país. No mês passado, um ciclone atingiu o Sul do Brasil, causando mortes e desaparecimentos. Já no Norte do país, uma seca sem precedentes afeta a região amazônica, resultando na morte de animais e escassez de água nas cidades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diante dessas condições climáticas adversas, é fundamental que a população adote medidas de prevenção e cuidados. É importante evitar a exposição prolongada ao sol nas horas mais quentes do dia, utilizar roupas leves e claras, além de manter-se hidratado, ingerindo bastante líquido.

Pessoas pertencentes aos grupos mais vulneráveis, como idosos e crianças, devem ter atenção redobrada. É recomendado permanecer em ambientes frescos e bem ventilados, utilizando ventiladores ou ar condicionado, se possível. Caso não seja possível, utilizar toalhas úmidas ou banhos frios para refrescar o corpo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As altas temperaturas podem causar problemas de saúde, como desidratação, insolação, exaustão e até mesmo golpe de calor. É preciso estar atento aos sintomas, como tonturas, fraqueza, náuseas, vômitos e falta de ar. Em caso de qualquer desconforto, é fundamental buscar atendimento médico imediato.