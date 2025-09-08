A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Estagiária da TV Record morre eletrocutada após colisão de carro com poste

Brunna cursava o oitavo período de Jornalismo e planejava se formar em janeiro de 2026.

Por Fernanda Pereira

08/09/2025 às 10:39

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Notícias do Brasil – A estagiária da TV Record em Minas Gerais, Brunna Ribeiro de Castro Rosas, de 22 anos, morreu no último domingo (7/9) após um acidente de trânsito em Belo Horizonte. Estudante de Jornalismo na PUC Minas, Brunna estava no carro com o namorado e um colega de trabalho quando o veículo colidiu com um semáforo na Rua Rio Verde.

Após a batida, fios da rede elétrica teriam se soltado e provocado um curto-circuito. Segundo informações preliminares, Brunna morreu ao sair do carro e receber uma descarga elétrica. Logo depois, o automóvel pegou fogo.

Além da jovem, que era estagiária no setor de jornalismo da emissora, estavam no veículo o namorado — que segue internado em estado grave — e um editor de imagens, também funcionário da Record, que foi socorrido com ferimentos.

O Corpo de Bombeiros confirmou que o incêndio começou após a colisão, e que a estrutura danificada “veio a fechar curto em rede de alta tensão”. A Polícia Civil informou que o corpo de Brunna foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette (IMLAR) para exames.

Brunna cursava o oitavo período de Jornalismo e planejava se formar em janeiro de 2026. A PUC Minas, onde ela estudava, lamentou a perda em nota oficial.

“Brunna Rosas era uma estudante que se destacava pela sua inteligência, dedicada e admirada pelos professores e colegas”, afirmou a universidade. A instituição acrescentou ainda que a “comunidade universitária se une em oração e expressa suas mais sinceras condolências à família, amigos, professores e colegas e a todos que tiveram a oportunidade de conviver com a estudante”.

Segundo informações iniciais, o grupo teria saído de uma festa momentos antes do acidente. As circunstâncias do caso seguem sob investigação.

