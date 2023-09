Estão dando mais importância a uma citação do que a violação de princípios constitucionais, diz advogado que confundiu frase de Maquiavel

O advogado Hery Waldir Kattwinkel Junior, responsável pela defesa de Thiago de Assis Mathar, condenado a 14 anos de prisão pelos atos ocorridos em 8 de janeiro, em Brasília, alega que o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) na última quarta-feira (13) foi marcado por nervosismo, o que teria levado, durante sustentação oral, a uma confusão entre as citações de “O Príncipe” de Nicolau Maquiavel, com o livro infantil O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry ao citar a frase “os fins justificam os meios”.

“Tem sido invisível ao olhos o fato de uma citação dentro de um suspenção oral ser mais importante que violação de princípios constitucionais. Peço que vocês reflitam o que estão tentando esconder com tudo isso, atacando o simples fato de um citação e encobrindo verdadeiros princípios constitucionais que estão sendo violados”, disse.

Ele acusa o ministro Alexandre de Moraes, do STF, de conduzir um julgamento político e parcial dos envolvidos na depredação dos prédios dos Três Poderes em Brasília.

De acordo com Hery Kattwinkel Júnior, o ministro Alexandre de Moraes assumiu um papel de acusador durante o julgamento, desrespeitando os réus e conduzindo o processo de forma parcial.

Kattwinkel nega ter sido desrespeitoso com os ministros da Suprema Corte durante o julgamento e argumenta que apenas mencionou trechos literários para ilustrar seu ponto de vista. Ele afirma que o ministro Alexandre de Moraes foi quem se mostrou desrespeitoso ao chamá-lo de “patético” e “medíocre”, e justifica que “a pessoa só dá aquilo que ela tem”.

Além das acusações feitas ao ministro do STF, Hery Kattwinkel enfrenta outras dificuldades em sua carreira. Ele foi expulso do Solidariedade, partido ao qual era filiado, e está prestes a responder a um processo disciplinar na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O advogado contesta a versão de Moraes de que não apresentou uma defesa técnica para Mathar, argumentando que sua atuação foi fundamentada em argumentos jurídicos.

O cliente de Kattwinkel, Thiago de Assis Mathar foi condenado pelos crimes de abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada. A condenação ocorreu em decorrência de sua participação nos atos de depredação dos prédios dos Três Poderes em Brasília.