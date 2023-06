Estudante de medicina é flagrada com cigarro eletrônico dentro de sala de parto

Uma estudante de medicina, não identificada, foi flagrada com um cigarro eletrônico dentro de uma sala de parto enquanto participava de internato em uma maternidade no Rio de Janeiro. O caso ocorreu no Hospital Maternidade Municipal Leila Diniz, na Barra da Tijuca, na zona oeste.

A estudante teria usado o dispositivo enquanto uma paciente dava à luz e teria continuado com o aparelho, mesmo depois de se repreendida por profissionais do hospital, segundo relatos.

Na imagem, que viralizou nas redes sociais, é possível vê-la com o cigarro eletrônico. Não é possível precisar se o aparelho está ligado, mas a foto foi feita por pessoas que estavam na sala. A estudante foi expulsa do internato.

A direção do hospital confirmou o ocorrido e informou que “lamenta a postura da estudante de medicina, flagrada com o dispositivo, mesmo que aparentemente desligado, no centro obstétrico”. “O uso de cigarros de qualquer tipo é expressamente proibido na unidade”, disse o comunicado.

