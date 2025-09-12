A notícia que atravessa o Brasil!

Estudante é preso por usar redes sociais para ameaçar de morte Nikolas Ferreira

Aluno da Ufes no Espírito Santo foi detido em flagrante após publicar mensagens com ameaças contra o parlamentar.

Por Fernanda Pereira

12/09/2025 às 11:49

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – Um estudante foi preso em flagrante nesta quinta-feira (11/9) pela Polícia Federal (PF) no Espírito Santo após publicar ameaças de morte contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) nas redes sociais. Segundo a PF, as mensagens foram postadas na véspera da visita do parlamentar ao Estado, motivando o deputado a solicitar a responsabilização penal do autor.

O detido, identificado como Adauto Gaigher, aluno de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em São Mateus para os procedimentos legais. A PF abriu inquérito para investigar possíveis crimes adicionais e eventuais cúmplices.

De acordo com Nikolas Ferreira, Gaigher teria feito pelo menos três publicações ameaçadoras, incluindo a mais recente na quarta-feira (10/9), com mensagens como “Nikolas, eu vou te matar a tiros”. Outras postagens registradas desde 2023 demonstram hostilidade contínua, incluindo comentários sobre a primeira-dama Janja da Silva. O deputado afirmou ter solicitado reforço de segurança após o episódio, citando preocupação com ataques semelhantes ao ocorrido com o ativista Charlie Kirk nos Estados Unidos.

