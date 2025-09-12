A notícia que atravessa o Brasil!

Estudante perde estágio após desejar morte de Nikolas Ferreira nas redes

Empresa encerra contrato e PF apura ameaças contra o deputado.

Por Beatriz Silveira

12/09/2025 às 21:23

Notícias do Brasil –  Um estudante de direito, identificado nas redes como Pedro Bala, perdeu o estágio nesta quinta-feira (11/09) após publicar que “torcia” pela morte do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). A Next Generation of Lawyers anunciou o desligamento em nota, afirmando que a conduta do universitário é incompatível com os princípios da empresa e que não tolera qualquer forma de violência. Pouco depois do comunicado, o perfil do estudante no X foi desativado.

A polêmica começou nos comentários de uma publicação de Nikolas. Em um post no qual o deputado mencionava o escritor Olavo de Carvalho, morto em 2022, o estagiário respondeu sugerindo que o parlamentar deveria ser “o próximo” a falecer. O episódio reacendeu discussões sobre os limites da liberdade de expressão nas redes e as consequências legais e profissionais de mensagens que incitam violência.

Nos últimos meses, Nikolas tem divulgado ameaças que afirma receber. Em um caso recente, a Polícia Federal prendeu um estudante suspeito de planejar matar o deputado no Espírito Santo, na véspera de uma visita do parlamentar ao estado. Segundo a corporação, a detenção ocorreu após representação formal de Nikolas pela continuidade das investigações e abertura de processo penal. O suspeito foi levado à Delegacia da PF em São Mateus (ES) para depoimento.

A PF instaurou inquérito para apurar outros possíveis crimes e investigar a eventual participação de terceiros. Enquanto isso, a empresa de advocacia reiterou que o ambiente profissional exige responsabilidade e respeito, especialmente quando se trata de manifestações públicas de seus colaboradores.

