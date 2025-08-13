Estudantes brasileiros participam de Olimpíada Internacional de Astronomia na Índia

Notícias do Brasil – Cinco estudantes brasileiros do ensino médio estão participando da 18ª Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica (IOAA), que ocorre até 21 de agosto em Mumbai, na Índia. A competição busca despertar interesse dos jovens pela astronomia e astrofísica e reúne equipes formadas por cinco estudantes e dois professores.

PUBLICIDADE

A delegação brasileira conta com Franklin da Silva, de Recife; Francisco Carluccio, de Campinas; Giovanna Karolinna Ribeiro, de São Paulo; Luca Pieroni, de Valinhos; e Lucas Amaral, de Itapetininga. Os professores que acompanham os alunos são Júlio César e Eduardo Henrique Camargo.

Lucas Amaral, 17 anos, começou a participar de competições de astronomia ainda no 8º ano, motivado pelo interesse em filmes de ficção científica. Desde então, conquistou medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e vem se preparando para a seletiva internacional. “Tudo começou por um interesse meio infantil e virou uma coisa séria”, comenta. O estudante espera aproveitar a experiência para trocar conhecimentos com participantes de 60 países.

PUBLICIDADE

Leia mais: Estudantes amazonenses brilham no Japão e conquistam medalhas em olimpíada internacional de matemática

Já Giovanna Ribeiro, 18 anos, desenvolveu paixão pela astronomia desde a infância e começou a se preparar para a olimpíada ainda no 9º ano. A estudante ressalta a mistura de orgulho e pressão por representar o Brasil na competição. “Por mais que haja pressão por ser uma das poucas pessoas representando o país, sinto muito orgulho de carregar o nome do Brasil e de ter passado pelo processo seletivo, que é muito concorrido”, afirma.

A IOAA oferece aos participantes não apenas desafios acadêmicos, mas também uma rica oportunidade de troca cultural e aprendizado entre jovens de diferentes partes do mundo.