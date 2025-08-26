Estudantes nascidos em março e abril recebem hoje a 6ª parcela do Pé-de-Meia

Notícias do Brasil – O Ministério da Educação (MEC) iniciou nesta terça-feira (26) o pagamento da sexta parcela do programa Pé-de-Meia de 2025 para os estudantes nascidos em março e abril. O valor de R$ 200 é destinado a alunos do ensino médio da rede pública e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que estão inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

De acordo com a Caixa Econômica Federal, responsável pelos depósitos, cerca de 3,4 milhões de estudantes receberão o benefício até a próxima segunda-feira (1º). O pagamento segue o calendário escalonado conforme o mês de nascimento dos alunos.

Para receber o incentivo, os participantes devem manter frequência mínima de 80% nas aulas. O valor é depositado automaticamente em uma poupança aberta em nome do estudante, podendo ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem — no caso dos maiores de 18 anos — ou mediante autorização do responsável legal para menores de idade.

Calendário de pagamentos da 6ª parcela Janeiro e fevereiro: 25 de agosto Março e abril: 26 de agosto Maio e junho: 27 de agosto Julho e agosto: 28 de agosto Setembro e outubro: 29 de agosto Novembro e dezembro: 1º de setembro

Além das parcelas mensais, estudantes da EJA que concluíram o ensino médio no primeiro semestre de 2025 receberão, entre 25 de agosto e 1º de setembro, uma parcela única de R$ 1 mil.

Poupança educacional

O Pé-de-Meia garante quatro tipos de incentivo financeiro: matrícula, frequência, conclusão e participação no Enem. Ao final do ensino médio, os valores podem chegar a R$ 9,2 mil por estudante.

Criado em janeiro de 2024, o programa tem como objetivo incentivar a permanência e a conclusão dos estudos entre jovens de baixa renda matriculados em escolas públicas. A inclusão é automática para quem atende aos critérios, não sendo necessário cadastro extra.