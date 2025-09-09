A notícia que atravessa o Brasil!

Estudantes são flagrados em orgia dentro de ônibus abandonado

Vídeo com jovens circula nas redes; autoridades preservam identidade por envolver menores de idade.

Por Marcia Jornalist

09/09/2025 às 13:02

Notícias do Brasil – A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está investigando um vídeo que mostra estudantes de uma escola estadual do município supostamente realizando um ato sexual coletivo dentro de um ônibus aparentemente abandonado.

No registro, que começou a circular na última semana, aparecem cinco meninos e uma menina envolvidos na ação.

Ainda não há informações precisas sobre a data em que o vídeo foi gravado, nem detalhes sobre as circunstâncias do ocorrido.

A PCPR confirmou a investigação, mas ressaltou que, por envolver menores de 18 anos, não divulgará informações que possam comprometer a identidade ou integridade dos adolescentes.

O caso trouxe preocupação à comunidade local e levantou debates sobre a exposição e vulnerabilidade de jovens em ambientes escolares e sociais.

As autoridades reforçam o compromisso com a apuração rigorosa dos fatos, garantindo a proteção dos envolvidos.

LEIA MAIS: Jovem é preso por armazenar e compartilhar pornografia infantil em Manaus

A polícia também solicita que qualquer informação relevante que possa auxiliar nas investigações seja encaminhada anonimamente às autoridades competentes.

