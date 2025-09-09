Estudantes são flagrados em orgia dentro de ônibus abandonado

Notícias do Brasil – A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está investigando um vídeo que mostra estudantes de uma escola estadual do município supostamente realizando um ato sexual coletivo dentro de um ônibus aparentemente abandonado.

No registro, que começou a circular na última semana, aparecem cinco meninos e uma menina envolvidos na ação.

Ainda não há informações precisas sobre a data em que o vídeo foi gravado, nem detalhes sobre as circunstâncias do ocorrido.

A PCPR confirmou a investigação, mas ressaltou que, por envolver menores de 18 anos, não divulgará informações que possam comprometer a identidade ou integridade dos adolescentes.

O caso trouxe preocupação à comunidade local e levantou debates sobre a exposição e vulnerabilidade de jovens em ambientes escolares e sociais.

As autoridades reforçam o compromisso com a apuração rigorosa dos fatos, garantindo a proteção dos envolvidos.

A polícia também solicita que qualquer informação relevante que possa auxiliar nas investigações seja encaminhada anonimamente às autoridades competentes.