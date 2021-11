Estudo aponta educação corporativa como estratégia para elevar a produtividade e aumentar a receita

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Em anos recentes, as empresas vêm buscando estratégias para elevar a qualificação e gestão de pessoas. O objetivo é tornar o negócio mais competitivo, enxugar custos, além de desenvolver o capital humano, criando um ambiente corporativo saudável e próspero. Uma dessas estratégias diz respeito à educação corporativa.

Pelo lado do profissional, no Brasil, onde a educação é um desafio e investir na carreira nem sempre é possível, empresas que investem e adotam sistemas de capacitação para promover a qualificação do seu capital humano saem na frente, têm melhor gestão dos seus times e aumento na lucratividade.

Os números não mentem

Um estudo divulgado pela Association for Talent Development (ATD) aponta que as empresas que investem em programas de treinamento para colaboradores aumentaram a produtividade e os resultados dos seus times em 218%, o resultado é o aumento de receita em 24%. Já dados da consultoria Deloitte, afirmam que os investimentos em educação corporativa em empresas brasileiras aumentaram 42%.

Ótica Avenida: case de sucesso

Um exemplo de sucesso quando o assunto é educação corporativa vem da Ótica Avenida, empresa amazonense com 37 anos no mercado e que possui 15 lojas físicas instaladas nos melhores shopping centers e pontos da cidade de Manaus.

A parceria com a Lumit, antiga OBS (Outitude Business Solutions), criada por Fábio Guarnieri e associada à Fundação Dom Cabral na região Norte, revolucionou a empresa com a implementação de programas executivos, conforme afirma Renata Rodrigues, diretora comercial da Ótica Avenida, cliente mais antigo da Lumit no Amazonas.

“Há dez anos, já trabalhávamos com educação corporativa, pois sempre oferecíamos treinamentos, cursos e consultorias para nossos colaboradores, porém precisávamos de um novo olhar sobre o nosso negócio. Foi quando conhecemos o Guarnieri, que nos ofereceu um dos seus programas de educação corporativa, o PAEX, e acabou movimentando a empresa de cima para baixo, trazendo muitos benefícios para nosso negócio. Aliás, podemos dizer que existia uma Ótica Avenida antes desse programa e outra após, pois foi realmente um salto muito significativo, tornando nossa maneira de fazer gestão muito mais eficiente, agilizando nossos processos e tornando-nos mais assertivos e mais maduros enquanto família empresária”, comenta.

Programa de pós-graduação: evolução da carreira e do negócio

Em Manaus, a Lumit está preparando a pós-graduação em Gestão de Negócios, que será ofertada no primeiro semestre de 2022. Na pós, o participante aprende na prática como utilizar as melhores ferramentas da gestão contemporânea e recebe uma atualização sobre tendências, pesquisas e análises que influenciam o ambiente global de negócios. Para outras informações, a Lumit disponibiliza os contatos (92) 9 9113-9752, 3878-2601 e/ou o e-mail [email protected]