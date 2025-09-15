A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Estudo da Fiocruz revela alcance da poluição plástica no coração da Amazônia

Revisão sistemática de 52 estudos, publicada na revista Ambio.

Por Beatriz Silveira

15/09/2025 às 18:36

Ver resumo

Notícias do Brasil –  Um estudo coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, confirma a contaminação por resíduos plásticos em diferentes ambientes da Amazônia. A pesquisa aponta impactos tanto em ecossistemas aquáticos quanto terrestres e alerta para potenciais danos à saúde humana, especialmente entre comunidades ribeirinhas e indígenas. O trabalho foi publicado recentemente na revista Ambio, dedicada a temas de meio ambiente e sociedade, e apresenta a primeira revisão sistemática da literatura sobre o tema no bioma amazônico.

PUBLICIDADE

Ao todo, foram examinados 52 estudos revisados por pares que identificaram poluição por plásticos — nas categorias macro, meso, micro e nanoplástico — em fauna, flora, sedimentos e água. O mapeamento também mostra toneladas de lixo flutuante, resultante do descarte por moradores de áreas urbanas, embarcações e das próprias comunidades, favorecendo que os resíduos ultrapassem fronteiras de cidades e países.


Para o epidemiologista Jesem Orellana, da Fiocruz Amazônia, a revisão revela um problema mais amplo do que se estimava. Ele destaca que esta é a primeira avaliação a aplicar um protocolo sistemático (PRISMA-ScR) para mensurar a contaminação por plástico em ecossistemas amazônicos e que a variedade de relatos em ambientes terrestres e aquáticos evidencia um impacto maior do que a maioria imagina.

PUBLICIDADE

Leia também: Joelma dedica gravação em Portugal a artista amazonense Juarez Lima; vídeo

A bióloga Jéssica Melo, uma das autoras, frisa que a poluição plástica é uma crise global ainda pouco estudada na região, mesmo abrigando a maior bacia hidrográfica do planeta. A contaminação de fontes essenciais de alimento e água representa risco para populações tradicionais. O estudo identifica lacunas urgentes — como pesquisas com fauna não piscícola, áreas remotas e outros países amazônicos — e defende mitigação direcionada por meio de gestão de resíduos e educação. Também expõe a carência de infraestrutura para resíduos nas comunidades, onde rios hoje acumulam garrafas PET e embalagens. O trabalho reforça a urgência de pesquisas e ações concretas, sobretudo às vésperas da COP30, que será realizada na Amazônia.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Brasil

MPF pede de cancelamento de concessões da Jovem Pan e indenização de R$ 13 milhões

O MPF firma que a emissora foi “peça fundamental” no contexto da tentativa de golpe de Estado que envolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro.

há 40 minutos

Manaus

Vídeo de câmera de segurança mostra momento do acidente que matou motociclista no bairro Armando Mendes em Manaus

O corpo do jovem foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

há 46 minutos

Manaus

Saiba quem era o motociclista que morreu em acidente de trânsito no bairro Armando Mendes em Manaus

O jovem pilotava uma motocicleta Yamaha YBR150 Factor ED de cor vermelha.

há 1 hora

Meio Ambiente

Com IA e satélites, novo Deter cobre áreas não florestais e fortalece fiscalização na Amazônia

Ferramenta do Inpe e MMA usa imagens de satélite e inteligência artificial para emitir alertas diários e públicos.

há 1 hora

Amazonas

MP-AM recomenda medidas urgentes à Amazonas Energia para melhorar fornecimento em Tefé

A ação foi motivada por 477 interrupções registradas em apenas 18 meses.

há 1 hora