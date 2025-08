“Eu estou viva”: Vítima de tentativa de feminicídio expõe ciclo de abusos antes de espancamento do ex

Notícias do Brasil – A empresária Juliana Garcia dos Santos, de 35 anos, sobreviveu a uma tentativa brutal de feminicídio após ser violentamente espancada pelo então namorado, o ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos.

O crime aconteceu dentro de um elevador em Natal (RN) e foi registrado por câmeras de segurança. Igor foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio.

O relacionamento, que durou quase dois anos, foi descrito por Juliana como “tóxico e abusivo”. Ela relatou que o ex-companheiro exercia um controle excessivo, marcado por ciúmes doentios, que classificou como “nível 11” em uma escala de 0 a 10. Segundo ela, o histórico de agressões não começou no dia do ataque: Igor já havia quebrado dois de seus celulares por ciúmes e, sete meses antes, a agredira fisicamente pela primeira vez.

No dia do crime, a discussão começou quando Igor a acusou de traição e jogou seu celular na piscina do prédio. Já dentro do elevador, ele teria dito: “Então você vai morrer”, antes de iniciar a sequência de 61 socos em apenas 36 segundos, enquanto o elevador descia do 16º andar ao térreo. Juliana teve quatro ossos do rosto fraturados e precisou passar por cirurgia de reconstrução facial.

Mesmo sob violência extrema, Juliana decidiu não sair do elevador por saber que fora dele não havia câmeras. Ela chegou a gesticular para a câmera de segurança, tentando pedir ajuda silenciosamente.

Após o ataque, Igor saiu do elevador “calmo, ajeitando o chinelo”, como se nada tivesse acontecido, segundo o relato da vítima.

Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, Juliana enviou um recado direto ao agressor:

“Que ele soubesse que não deu certo, que eu estou viva.”

Ela reforça que a culpa “nunca será da vítima” e afirma que seus olhos machucados agora simbolizam resistência e liberdade. “Eu não tenho opção a não ser forte”, disse Juliana, que quer usar sua história para dar visibilidade a outras mulheres em situação de vulnerabilidade.

Prisão e alegação da defesa:

Igor Eduardo Pereira Cabral foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio. Em depoimento, alegou sofrer de claustrofobia como justificativa para o episódio, mas nenhum laudo médico foi apresentado para comprovar a condição.