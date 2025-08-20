A notícia que atravessa o Brasil!

EUA cancelam evento com a FAB e ignoram ‘Operação Formosa’, ampliando sinais de afastamento do Brasil

O gesto é interpretado no governo como reflexo do distanciamento político entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump.

Por Fernanda Pereira

20/08/2025 às 13:44

Notícias do Brasil – A relação entre Brasil e Estados Unidos vive novo capítulo de tensão. Segundo a Folha de S. Paulo, Washington cancelou a Conferência Espacial das Américas, que seria organizada em parceria com a Força Aérea Brasileira (FAB), e também não confirmou presença na Operação Formosa, tradicional exercício militar conduzido pela Marinha.

O gesto é interpretado no governo como reflexo do distanciamento político entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump. Pela primeira vez em anos, os fuzileiros navais norte-americanos não responderam ao convite para o treinamento, realizado em Goiás. A China, que participou da edição anterior ao lado dos EUA, também deve se ausentar.

A conferência, prevista para julho em Brasília, reuniria representantes de dez países para discutir cooperação espacial. Em nota, a FAB informou que a decisão de cancelamento partiu unilateralmente dos norte-americanos.

Apesar de setores da Defesa minimizarem o episódio, diplomatas apontam que o clima político pesa. Washington impôs sanções ao ministro Alexandre de Moraes, endureceu tarifas contra produtos brasileiros e acusou o Judiciário de perseguir Jair Bolsonaro. Do lado brasileiro, Lula tem admitido que os canais de diálogo com Trump estão praticamente congelados.

Leia mais: Presidente da Colômbia afirma que invasão dos EUA à Venezuela transformaria região em “nova Síria”

