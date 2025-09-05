A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

EUA monitoram denúncias de ex-assessor contra Alexandre de Moraes no Senado

As informações levantadas por Tagliaferro têm potencial de colocar na mira de Washington servidores que atuaram com Moraes TSE.

Por Jonas Souza

05/09/2025 às 14:25 - Atualizado em 05/09/2025 às 15:17

Ver resumo

Notícias do Brasil  – Integrantes da equipe do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmaram estar acompanhando as novas denúncias feitas por Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, apresentadas nesta sexta-feira (5/9) à Comissão de Segurança Pública do Senado Federal.

PUBLICIDADE

Leia mais: Plínio Valério critica escolha do Pará para sediar COP30: “Torço para que seja um tremendo fracasso”

Em nota enviada à coluna, um representante do governo norte-americano declarou: “Estamos cientes das alegações apresentadas por Eduardo Tagliaferro durante audiência pública no Senado brasileiro.”

As informações levantadas por Tagliaferro têm potencial de colocar na mira de Washington servidores que atuaram com Moraes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), período em que o ex-assessor trabalhou diretamente com o magistrado. Fontes indicam que sanções contra a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro, poderão ser oficializadas nos próximos dias como parte da Lei Magnitsky — legislação americana que permite punir estrangeiros acusados de corrupção ou violações de direitos humanos.

PUBLICIDADE

Tagliaferro também articula junto ao deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) para que Alexandre de Moraes seja alvo de sanções em países europeus. Os dois devem se encontrar em breve na Itália, onde o ex-assessor do TSE reside atualmente.

Defesa de Alexandre de Moraes

O gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rebateu as acusações e afirmou que todas as medidas tomadas foram legais e devidamente documentadas.

Segundo a nota, as determinações ocorreram dentro do escopo dos inquéritos das Fake News (Inq. 4781) e das milícias digitais (Inq. 4878), com ciência da Procuradoria-Geral da República (PGR).

“Todos os procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso no STF, com integral participação da Procuradoria-Geral da República”, destacou o comunicado.

O gabinete também citou a Petição 10.543, ressaltando que os relatórios do TSE se limitaram a descrever postagens ilícitas nas redes sociais e que, após decisão do relator, os documentos foram juntados aos autos e encaminhados às partes.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Manaus

Motorista de app capota carro com duas crianças

Segundo relatos, o carro que bateu fugiu imediatamente após o impacto, apesar das tentativas de perseguição por testemunhas.

há 12 minutos

Amazonas

Feriado de 5 de setembro marca 175 anos da elevação do Amazonas à categoria de província

Data marca elevação à categoria de província e coincide com o Dia da Amazônia, destacando preservação ambiental e identidade regional.

há 19 minutos

Amazonas

Ipaam aplica R$ 1,39 milhão em multas por crimes ambientais durante operação no Amazonas

As irregularidades envolvem o transporte ilegal de quelônios e ovos da Amazônia, além do processamento de madeira sem licença.

há 1 hora

Caiu na rede é post!

Joelma chega no Aeroporto Eduardo Gomes para show no Sou Manaus e é recebida com festa por fãs

Dona de Manaus? A cantora foi tietada por fãs logo na chegada na capital amazonense.

há 1 hora

Famosos

Viih Tube e Eliezer vivem momentos de tensão com leões e tigres ao redor de quarto em hotel de luxo na África do Sul

O casal assinou um termo isentando o hotel de qualquer situação com animais que possa ocorrer.

há 1 hora