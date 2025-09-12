“EUA responderão adequadamente a essa caça às bruxas”, diz Marco Rubio sobre condenação de Bolsonaro

Notícias do Brasil – O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, declarou nesta quinta-feira (11) que Washington responderá de forma adequada à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Em publicação na rede X, Rubio classificou a decisão como parte de uma “caça às bruxas” conduzida pela Suprema Corte brasileira.

Segundo o diplomata americano, “as perseguições políticas do violador de direitos humanos sancionado Alexandre de Moraes continuam, já que ele e outros membros do Supremo decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro”. A declaração reforça a percepção de autoridades americanas de que a condenação teria motivação política e não apenas legal.

Mais cedo, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também se manifestou sobre o caso, afirmando estar surpreso com o resultado do julgamento. As declarações coincidem com a análise internacional sobre o processo conduzido pela Primeira Turma do STF, que culminou na inelegibilidade e na aplicação de uma pena extensa ao ex-presidente e seus aliados.

Especialistas em relações internacionais destacam que comentários de autoridades americanas podem gerar tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos, já que a Suprema Corte brasileira atua de forma independente do Poder Executivo. O julgamento de Bolsonaro envolveu acusações de tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, entre outros crimes.