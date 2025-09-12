A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

“EUA responderão adequadamente a essa caça às bruxas”, diz Marco Rubio sobre condenação de Bolsonaro

Em publicação na rede X, Rubio classificou a decisão como parte de uma “caça às bruxas”.

12/09/2025 às 06:00

Ver resumo

Notícias do Brasil – O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, declarou nesta quinta-feira (11) que Washington responderá de forma adequada à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Em publicação na rede X, Rubio classificou a decisão como parte de uma “caça às bruxas” conduzida pela Suprema Corte brasileira.

PUBLICIDADE

Segundo o diplomata americano, “as perseguições políticas do violador de direitos humanos sancionado Alexandre de Moraes continuam, já que ele e outros membros do Supremo decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro”. A declaração reforça a percepção de autoridades americanas de que a condenação teria motivação política e não apenas legal.

Mais cedo, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também se manifestou sobre o caso, afirmando estar surpreso com o resultado do julgamento. As declarações coincidem com a análise internacional sobre o processo conduzido pela Primeira Turma do STF, que culminou na inelegibilidade e na aplicação de uma pena extensa ao ex-presidente e seus aliados.

PUBLICIDADE

Leia também: Governador Wilson Lima critica condenação de Bolsonaro no STF e fala em “julgamento político”

Especialistas em relações internacionais destacam que comentários de autoridades americanas podem gerar tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos, já que a Suprema Corte brasileira atua de forma independente do Poder Executivo. O julgamento de Bolsonaro envolveu acusações de tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, entre outros crimes.

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Brasil

PF prende “Careca do INSS” e empresário em nova fase da Operação Sem Desconto

Ao todo, a PF cumpre dois mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão

há 11 minutos

Esporte

Vasco vence Botafogo em jogo intenso pelas quartas da Copa do Brasil

Rivalidade e erros defensivos marcam confronto que definirá semifinalista contra o Fluminense nos pênaltis.

há 29 minutos

Brasil

STF determina perda do mandato de Alexandre Ramagem após condenação

Câmara será responsável por declarar a vacância do cargo após a conclusão do processo judicial.

há 56 minutos

Manaus

Veja as 396 vagas de emprego disponíveis para esta sexta-feira em Manaus

Vagas exclusivas para cadastro pelo Portal do Trabalhador.

há 1 hora

Brasil

Defesa de Bolsonaro diz que penas foram excessivas e vai recorrer

Ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão.

há 1 hora