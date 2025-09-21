Ex-A Fazenda JP Mantovani morre em acidente de moto em São Paulo

Notícias do Brasil –O modelo e apresentador João Paulo Mantovani, conhecido como JP Mantovani, morreu na madrugada deste domingo (21) após um grave acidente de moto na Marginal Pinheiros, no bairro da Cidade Jardim, zona oeste de São Paulo. O ex-A Fazenda e ex-Power Couple trafegava pela região quando caiu da motocicleta e foi atropelado por um caminhão de limpeza urbana que passava pelo local. Ele não resistiu.

De acordo com informações iniciais da 1ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), repassadas ao portal R7, Mantovani conduzia uma Harley Davidson quando teria perdido o controle e se desequilibrado. Com o impacto, ele foi arremessado alguns metros à frente e, em seguida, atingido pelo caminhão. Segundo o relato, o motorista teria deixado o local sem prestar socorro.

Apresentador, modelo e influenciador, JP Mantovani ganhou projeção nacional ao participar da oitava edição de A Fazenda, em 2015, quando foi o primeiro eliminado. Em 2021, voltou à tela da Record no Power Couple Brasil e, no mesmo ano, integrou o Game dos 100, também exibido pela emissora.

JP Mantovani era casado com a cantora Li Martins, ex-integrante do grupo Rouge. O casal se conheceu durante a participação no reality A Fazenda e teve uma filha, Antonella, de oito anos.