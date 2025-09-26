Ex-agente da PF é preso em São Paulo suspeito de extorquir comerciantes

Notícias do Brasil – Um policial federal aposentado foi preso em São Paulo suspeito de extorquir comerciantes chineses no centro da capital. Segundo as investigações, ele teria usado um distintivo e uma viatura falsa para intimidar as vítimas dentro de um galpão comercial.

O caso foi conduzido pela Polícia Civil, que identificou o esquema e efetuou a prisão. O nome do suspeito não foi divulgado.

As autoridades investigam se o ex-agente agia sozinho ou com apoio de outros envolvidos.

