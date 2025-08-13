Ex-apresentadora da GloboNews é flagrada almoçando com ministro do governo Lula

Notícias do Brasil – Daniela Lima foi vista almoçando com Sidônio Palmeira, ministro da Secretaria de Comunicação (Secom) do Governo Lula. O encontro ocorreu poucos dias após sua saída da emissora e já desperta especulações sobre um possível ingresso da jornalista nos bastidores do Planalto.

Apesar do encontro, não há informações oficiais sobre convites formais ou funções que Daniela Lima poderia assumir.

Fontes próximas afirmam que encontros entre jornalistas e integrantes do governo são comuns e podem envolver desde debates sobre políticas públicas até o planejamento de futuras parcerias.

No entanto, qualquer confirmação sobre a participação de Daniela Lima no governo dependerá de comunicados oficiais.

O almoço também chama atenção pelo momento político delicado, com expectativa sobre movimentações de comunicação e articulação no governo federal.