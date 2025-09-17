A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Ex-assessor de Moraes diz ter sido procurado pelos EUA e acusa ministro de adulterar documentos

A declaração foi feita durante oitiva na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados.

Por Jonas Souza

17/09/2025 às 15:16

Ver resumo

Notícias do Brasil  – O ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Eduardo Tagliaferro, afirmou nesta quarta-feira (17) que foi procurado por autoridades dos Estados Unidos para compartilhar documentos que, segundo ele, comprovariam supostas irregularidades cometidas pelo gabinete do magistrado enquanto presidia a Corte eleitoral.

PUBLICIDADE

Leia mais: Maioria da bancada do Amazonas vota favorável à “PEC da Blindagem”

A declaração foi feita durante oitiva na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, no âmbito do processo que avalia a possível cassação do mandato da deputada Carla Zambelli (PL-SP).

PUBLICIDADE

“Os Estados Unidos me procuraram para eu poder levar o material, mas eu não tenho lado político. Eu nunca fui uma pessoa envolvida com política”, disse Tagliaferro, que atualmente vive na Itália e é investigado por vazamento de mensagens internas de servidores ligados ao gabinete de Moraes.

Durante seu depoimento, o ex-assessor afirmou sofrer perseguição do ministro do STF e declarou que continuará denunciando o que considera irregularidades. Entre as acusações, ele citou a suposta adulteração de documentos para justificar operações da Polícia Federal.

Segundo Tagliaferro, um dos relatórios técnicos teria sido elaborado após a realização de uma ação policial, mas a data teria sido retroativamente alterada. Metadados apresentados por ele indicariam que o arquivo foi produzido em 28 de agosto de 2022, às 10h33, mas teria sido incluído no processo com a data de 22 de agosto.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Polícia

Nono envolvido é capturado por linchamento que retirou preso da cela no Amazonas

Crime ocorreu em 2 de agosto.

há 32 segundos

Amazonas

Em Lábrea, Polícia Militar do Amazonas captura foragido da Justiça

Homem de 29 anos foi detido após denúncia anônima no bairro da Fonte

há 15 minutos

Política

Câmara restabelece voto secreto em PEC da Blindagem após manobra do Centrão

O texto segue para o Senado.

há 20 minutos

Política

Vereador Prof. Samuel se irrita com interrupções durante sessão na CMM: “Cara fica cutucando”

Enquanto apresentava pontos da matéria, Prof. Samuel foi interrompido por outros vereadores.

há 23 minutos

Amazonas

Polícia Militar do Amazonas prende dois homens por violência doméstica em Manaus e Tefé

Prisões ocorreram após descumprimento de medida protetiva e ameaças contra familiares

há 28 minutos