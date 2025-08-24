A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Ex-assessor de Moraes, Tagliaferro é denunciado pela PGR por violar sigilo funcional e obstruir a Justiça

Mensagens trocadas entre Tagliaferro e juízes auxiliares de Moraes foram divulgadas pela imprensa.

24/08/2025 às 02:00

Ver resumo

Notícias do Brasil – O procurador-geral da República, Paulo Gonet, enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) denúncia contra o ex-servidor do Tribunal Superior Eleitoral Eduardo Tagliaferro Ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, Tagliaferro é acusado de vazar informações para a imprensa e tentar atrapalhar as investigações.

PUBLICIDADE

Na denúncia, Gonet ainda diz que o ex-servidor tentou colocar em dúvida a legitimidade do processo eleitoral e prejudicar as investigações sobre atos anti-democráticos. Mensagens trocadas entre Tagliaferro e juízes auxiliares de Moraes foram divulgadas pela imprensa. Em sua rede social, o ex-servidor se identificar como “perito em computação forense perseguido politicamente por Alexandre de Moraes”. A defesa de Tagliaferro não foi localizada

A denúncia imputa ao ex-servidor os crimes de violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Leia mais: Ex-braço-direito de Moraes, Tagliaferro diz que ministro tinha alvos predefinidos

PUBLICIDADE

“Tagliaferro, de maneira livre, consciente e voluntária, no período compreendido entre 15.05.2023 e 15.08.2024, violou sigilo funcional, ao revelar à imprensa e tornar públicos diálogos sobre assuntos sigilosos, que manteve com servidores do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral na condição de Assessor-Chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, para atender a interesses ilícitos de organização criminosa responsável por disseminar noticias fictícias contra a higidez do sistema eletrônico de votação e a atuação do STF e TSE, bem como pela tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito”, diz a denúncia.

Segundo o Ministério Público, Tagliaferro teria repassado à imprensa “diálogos confidenciais” com intuito de interferir na “credibilidade e lisura das investigações”. Em agosto de 2024, o jornal Folha de S. Paulo divulgou diálogos entre servidores da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação (AEED), órgão do TSE subordinado à presidência da Corte Eleitoral. Durante as eleições de 2022, o posto foi ocupado por Moraes.

As mensagens relevaram que a assessoria, então chefiada por Tagliaferro, foi acionada para munir inquéritos de Moraes no STF Em nota, o gabinete de Moraes afirmou que, no curso dos inquéritos, fez solicitações a inúmeros órgãos, incluindo o TSE. Segundo o magistrado, todas as ações foram feitas seguindo os termos regimentais.

Entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Tagliaferro tornou-se um exemplo das arbitrariedades praticadas por Moraes.

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Manaus

Prefeitura alerta sobre sites falsos ligados ao Sou Manaus Passo a Paço 2025

Manauscult reforça que o festival é gratuito e que ingressos só podem ser retirados no site oficial do evento.

há 23 minutos

Manaus

Carro capota na Avenida Adalberto Vale em Manaus; assista

Capotamento na Avenida Adalberto Vale causa interdição parcial e lentidão no trânsito

há 45 minutos

Manaus

Mais de 15 árvores são derrubadas ilegalmente em área pública de Manaus

Ação da Semseg flagrou corte irregular de árvores; equipamentos foram apreendidos e suspeitos conduzidos ao DIP.

há 1 hora

Manaus

Sou Manaus 2025 abre inscrições exclusivas para PcDs neste domingo

Evento cultural abre espaço inclusivo para PcDs e reúne diversidade musical com mais de 20 atrações nacionais e artistas regionais.

há 2 horas

Manaus

Sargento veterano morre durante confraternização em área de lazer em Manaus

Causa da morte será investigada.

há 2 horas