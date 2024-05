Ex-BBB Matteus pede doações para o RS após fortes chuvas

O vice campeão do BBB 24, Matteus Amaral, pediu no X, antigo Twitter, doações para o estado do Rio Grande do Sul, na manhã desta quinta-feira (2).

O ex-brother é de Alegrete, cidade da região sudoeste gaúcho, e pediu que seus seguidores ajudem em uma campanha de arrecadação de dinheiro para ajudar “famílias, escolas, abrigos e entidades assistenciais” atingidas pelas chuvas que assolam o estado.

“Nos ajudem a divulgar essa vakinha, por favor”, escreveu Matteus.

Nos ajudem a divulgar essa vakinha, por favor! 🙏🏻 https://t.co/Hk9n4EMZbK — Matteus Amaral 🧉 (@BahMatteuss) May 2, 2024

A campanha compartilhada por Matteus tem como meta levantar R$ 2 milhões e já acumula quase R$ 125.000.

O gaúcho vem usando suas contas nas redes sociais para mostrar as enchentes que atingem seu estado. Até o momento, 13 pessoas morreram e 21 estão desaparecidas, conforme divulgou a Defesa Civil do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira.

O governador Eduardo Leite (PSDB) decretou estado de calamidade depois das fortes chuvas no estado.

