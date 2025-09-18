Ex-colega de cela revela que Flordelis é bissexual e está namorando mulher no presídio

Notícias do Brasil – A ex-deputada federal e cantora gospel Flordelis, de 62 anos, parece estar vivendo uma nova fase amorosa mesmo atrás das grades. Cumprindo pena de mais de 50 anos pela morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, ela ganhou destaque após revelações feitas por Camilla Miranda, conhecida como Indiazinha, que chegou a dividir cela com a pastora na penitenciária Talavera Bruce, no Rio de Janeiro.

Segundo a blogueira, Flordelis estaria em um relacionamento com uma mulher dentro da unidade prisional. A informação repercutiu nas redes sociais após o jornalista Felipeh Campos divulgar que a ex-parlamentar estaria namorando.

Vale lembrar que, até o início do ano passado, Flordelis mantinha um relacionamento com o produtor musical Allan Soares, com quem já fazia planos de casamento. O término aconteceu durante uma visita de Allan à penitenciária, encerrando um namoro de quatro anos.

Diante das novas especulações, o produtor se manifestou por meio das redes sociais. Nos stories e no feed, ele escreveu: “Em respeito a todos os envolvidos, não vou me manifestar sobre essas mentiras”. No entanto, o comentário gerou ainda mais dúvidas entre os seguidores, que passaram a questionar se ele se referia ao rompimento ou às supostas causas do fim do relacionamento.

Enquanto alguns internautas pediram explicações, outros ironizaram a reação do ex-noivo, acusando-o de buscar atenção. Apesar da polêmica, entre as colegas de prisão, Flordelis é chamada de “Mãe Flor” e mantém apoio de companheiras dentro da unidade.