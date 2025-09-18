A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Ex-colega de cela revela que Flordelis é bissexual e está namorando mulher no presídio

Ex-parlamentar, condenada a mais de 50 anos, teria iniciado relacionamento com colega de cela.

Por Beatriz Silveira

18/09/2025 às 17:48 - Atualizado em 18/09/2025 às 18:32

Ver resumo

Notícias do Brasil – A ex-deputada federal e cantora gospel Flordelis, de 62 anos, parece estar vivendo uma nova fase amorosa mesmo atrás das grades. Cumprindo pena de mais de 50 anos pela morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, ela ganhou destaque após revelações feitas por Camilla Miranda, conhecida como Indiazinha, que chegou a dividir cela com a pastora na penitenciária Talavera Bruce, no Rio de Janeiro.

PUBLICIDADE

Segundo a blogueira, Flordelis estaria em um relacionamento com uma mulher dentro da unidade prisional. A informação repercutiu nas redes sociais após o jornalista Felipeh Campos divulgar que a ex-parlamentar estaria namorando.

Vale lembrar que, até o início do ano passado, Flordelis mantinha um relacionamento com o produtor musical Allan Soares, com quem já fazia planos de casamento. O término aconteceu durante uma visita de Allan à penitenciária, encerrando um namoro de quatro anos.

PUBLICIDADE

Leia também: Suspeito aponta ‘talaricagem’ como motivação do assassinato do empresário ‘Chefinho Cell’ em Manaus

Diante das novas especulações, o produtor se manifestou por meio das redes sociais. Nos stories e no feed, ele escreveu: “Em respeito a todos os envolvidos, não vou me manifestar sobre essas mentiras”. No entanto, o comentário gerou ainda mais dúvidas entre os seguidores, que passaram a questionar se ele se referia ao rompimento ou às supostas causas do fim do relacionamento.

Enquanto alguns internautas pediram explicações, outros ironizaram a reação do ex-noivo, acusando-o de buscar atenção. Apesar da polêmica, entre as colegas de prisão, Flordelis é chamada de “Mãe Flor” e mantém apoio de companheiras dentro da unidade.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Polícia

Professor suspeito de estuprar aluna de 12 anos em Manacapuru é procurado pela polícia

Inquérito instaurado após BO da mãe levou à decretação de prisão preventiva.

há 5 minutos

Manaus

Feira do Tambaqui movimenta Manaus com venda de 9 toneladas de pescado sustentável

Evento acontece neste sábado e domingo na sede da FAS, em Manaus, e beneficia 24 famílias de comunidades ribeirinhas da RDS Mamirauá.

há 20 minutos

Política

STJ rejeita recurso e mantém condenação do vereador Jaildo Oliveira por desvio da cota parlamentar

A decisão também ratifica a responsabilidade do parlamentar, mesmo que a Controladoria da Câmara tenha convalidado os gastos.

há 1 hora

Amazonas

UEA lança plano de saúde inédito para servidores em parceria com Samel

Estado confirma presença na Zona Azul, agenda com bancos e governos estrangeiros e prepara plano de bioeconomia para apresentar na COP 30, em Belém.

há 1 hora

Manaus

Águas de Manaus é multada em R$ 1,5 milhão por má prestação de serviços

A penalidade foi aplicada depois de fiscalizações técnicas que apontaram problemas recorrentes.

há 2 horas