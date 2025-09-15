Ex-delegado-geral da Polícia Civil de SP é assassinado em atentado, assista

Notícias do Brasil – O ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, foi executado a tiros na noite desta segunda-feira (15/9), em Praia Grande, no litoral sul paulista. A principal suspeita da polícia é de que o crime tenha sido cometido por integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do ataque. Segundo apuração, Ruy Ferraz dirigia seu veículo quando se envolveu em um acidente ao bater em um ônibus. Em seguida, criminosos que seguiam em outro carro se aproximaram e dispararam várias vezes contra o carro do ex-delegado.

Ruy Ferraz Fontes foi pioneiro nas investigações sobre a atuação do PCC em São Paulo, enquanto chefiava a Delegacia de Roubo a Bancos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), no início dos anos 2000. Posteriormente, assumiu o cargo de delegado-geral da Polícia Civil paulista.

Recentemente, ele exercia funções na Secretaria de Administração de Praia Grande, onde acabou sendo assassinado. As autoridades locais já iniciaram investigação para identificar e capturar os responsáveis pelo atentado.