Ex-deputado de Goiás é preso no Rio acusado de estuprar a própria filha de 2 anos

Notícias do Brasil – O ex-deputado estadual de Goiás Iram de Almeida Saraiva Junior foi preso na manhã desta quarta-feira (1º/10), acusado de estuprar a própria filha, de apenas 2 anos. A captura ocorreu em sua residência, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, durante uma operação da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DVCAV).

PUBLICIDADE

Leia mais: Professora Jacqueline confirma que vai assumir vaga de Joana Darc na Aleam

A prisão é resultado de mais de seis meses de investigações que reuniram depoimentos de testemunhas, relatórios médicos e psicológicos, além do depoimento especial da criança, colhido em procedimento protegido.

PUBLICIDADE

Durante o processo investigativo, a polícia já havia cumprido um mandado de busca e apreensão, ocasião em que o celular do ex-parlamentar foi confiscado para análise.

Trajetória política

Médico de formação, Iram Saraiva Junior também tem histórico político. Ele já exerceu mandato como vereador em Goiânia e foi eleito deputado estadual por Goiás.

Agora, o ex-deputado responderá à Justiça sob a acusação de estupro de vulnerável. A prisão preventiva foi decretada e cumprida nesta quarta-feira.

A Polícia Civil não informou se outros desdobramentos da investigação poderão levar a novas denúncias contra o ex-parlamentar.