Ex-deputado Roberto Jefferson desmaia na cela e tem ‘possível traumatismo craniano’

O ex-deputado Roberto Jefferson, que está preso desde outubro de 2022, sofreu uma queda após desmaiar na cela em que está detido e aguarda autorização judicial para fazer exames fora da prisão, conforme informações do jornal O Globo. Atualmente, Jefferson está no Complexo de Gericinó, em Bangu, e tem sido atendido no Hospital Penitenciário Hamilton Agostinho.

Segundo laudo médico enviado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro ao Supremo Tribunal Federal, a orientação é que ele passe por avaliação tomográfica no crânio, devido a possível traumatismo craniano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda de acordo com o laudo, Jefferson relatou “ouvir vozes com mensagens inconsistentes com a realidade” e tinha “estado geral ruim”, com hematoma em razão da queda, além de outros exames médicos. Por último, o documento diz ainda que “a Seap não dispõe dos meios para ofertar ao paciente o adequado cumprimento das medidas”. O político apresenta quadro depressivo e perdeu 16,5 kg em seis meses na cadeia.

O laudo foi enviado por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Na sexta, a defesa de Jefferson pediu transferência para um hospital particular para realizar tratamentos em decorrência da gravidade do seu estado de saúde.