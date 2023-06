Ex-diretor da Globo revela detalhes sobre a conduta de Faustão e acusações de assédio moral no programa

O apresentador Faustão, conhecido por comandar o programa “Domingão do Faustão”, na emissora Band, foi alvo de acusações feitas por Alberto Luchetti Neto, ex-diretor da Globo que trabalhou no programa entre 1998 e 2002. Em uma entrevista, Alberto expôs detalhes sobre a conduta de Faustão com os funcionários e possíveis casos de assédio moral nos bastidores.

Durante o período em que Alberto foi diretor-geral do programa, a Globo enfrentava uma disputa acirrada por audiência com o programa concorrente, o “Programa do Gugu”, do SBT. O ex-diretor revelou que vivenciou situações desconfortáveis ao trabalhar com Faustão e mencionou possíveis casos de assédio moral no “Domingão do Faustão”.

“Eu acredito que ainda haverá processos judiciais envolvendo muitas pessoas que se sentiram prejudicadas após terem trabalhado com ele [Faustão] na Band. Havia um grande assédio moral. Ele costumava humilhar a equipe no ar e depois pedir desculpas em particular. Criticava o trabalho em rede nacional”, relatou o ex-diretor. “Por exemplo, houve o caso de Angela Sander, uma moça que sofreu perseguição tão intensa por parte dele que acabou tomando medicamentos e tirando sua própria vida. Foi uma tragédia que a Globo tentou encobrir de todas as formas. Eu já estava fora do programa nessa época”, completou.

As revelações feitas por Alberto Luchetti Neto trouxeram à tona questões sobre a conduta de Faustão nos bastidores do programa e levantaram preocupações sobre possíveis abusos e assédios morais. O caso pode resultar em consequências legais e trazer à luz outras situações similares vivenciadas por membros da equipe do “Domingão do Faustão”.

