Ex-funcionária da Drogasil sofre racismo no 1º dia de trabalho: “Tá escurecendo a nossa loja?”

Notícias do Brasil – A Justiça do Trabalho condenou a rede Raia Drogasil a indenizar em R$ 56 mil a ex-funcionária Noemi Ferrari, vítima de racismo em seu primeiro dia de trabalho em uma unidade da farmácia em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. O caso ocorreu em 2018, mas voltou a repercutir após Noemi relatar a experiência em um vídeo publicado no TikTok.

Na gravação feita por uma colega, Noemi é apresentada como nova contratada quando, em seguida, ouve comentários ofensivos: “Tá escurecendo a nossa loja? Acabou a cota, tá, gente? Negrinho não entra mais”. O conteúdo viralizou nas redes sociais, gerando grande comoção.

No primeiro dia de trabalho na Drogasil, Noemi Ferrari foi vítima de racismo. Processou e ganhou a ação de R$ 37 mil na Justiça. Em paralelo, a Drogasil, comemora aniversário sorteando R$ 200 mil. Essa é a justiça brasileira.

A sentença, proferida em março deste ano, reconheceu o dano moral sofrido e determinou o pagamento da indenização.

Em nota, a Drogasil afirmou lamentar profundamente o episódio, destacou que não compactua com discriminação e reforçou seu compromisso com diversidade e inclusão. A empresa disse ainda que tem investido em programas de equidade racial e na construção de ambientes de trabalho mais seguros e inclusivos.

