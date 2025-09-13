Ex-funcionário diz que Careca do INSS transportava dinheiro a Brasília em carro e ameaçava testemunhas

Notícias do Brasil – Um ex-funcionário relatou à Polícia Federal (PF) que o lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, costumava viajar de carro a Brasília com dinheiro em espécie todas as sextas-feiras e ameaçava de morte aqueles que poderiam atrapalhar seus negócios.

O depoimento, prestado por Edson Claro Medeiros Junior, foi citado no pedido de prisão de Antunes na Operação Cambota, desdobramento da Sem Desconto, investigação sobre descontos indevidos na aposentadoria de segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Segundo a testemunha, o lobista também se livrava de sua frota de carros de luxo vendendo-os por valores abaixo do mercado.

Ainda segundo Medeiros Junior, Antunes planejava deixar o filho Romeu responsável por um call center de cinco andares para a realização de consignados em prejuízo dos aposentados. O ex-funcionário afirmou sentir medo por sua segurança devido às ameaças do lobista.

Antonio Camilo é suspeito de pagar propina a diretores do INSS para favorecer entidades envolvidas no esquema de descontos indevidos. Um contrato de sua consultoria, Prospect, com a entidade Cebap mostra que ele recebia comissão de 27,5% sobre cada valor descontado de aposentados. Com isso, o faturamento do Cebap saltou de R$ 574 mil para R$ 9,9 milhões por mês.

O lobista já foi alvo de operações da PF e é investigado por suposta lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e tentativa de fuga do país.