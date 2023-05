Ex-jogador do Vasco falece aos 28 anos em trágico acidente de trânsito

O ex-jogador do Vasco, Carlos Eduardo de Oliveira Fernandes, conhecido como Kadu Fernandes, faleceu aos 28 anos em um trágico acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira (22), na Avenida Brasil, sentido zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ).

Kadu Fernandes foi revelado pelo Vasco em 2016, conquistando o Campeonato Carioca logo em sua estreia no time profissional. Após passagens por outros clubes do estado e até no exterior, o atleta estava atualmente defendendo o Macaé na Série A2 do campeonato estadual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ao chegarem ao local, encontraram Kadu já sem vida. O carro que ele dirigia capotou na avenida, envolvendo também outras duas pessoas que ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital Souza Aguiar.

Kadu Fernandes passou por todas as categorias de base do Vasco da Gama, sendo inclusive capitão da equipe sub-20. Ele fez parte do time profissional por dois anos, encerrando sua passagem pelo clube em 2018.

O Vasco manifestou sua solidariedade em uma publicação nas redes sociais, prestando uma homenagem ao zagueiro. “O Vasco da Gama recebe com profunda tristeza a notícia do trágico acidente que resultou na morte do zagueiro Kadu Fernandes, de 29 anos, cria de São Januário. Desejamos muita força aos familiares e amigos. Nossos sentimentos. Descanse em paz”, diz a mensagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Macaé, clube onde Kadu havia recentemente ingressado e feito sua estreia, cancelou o treino programado para esta segunda-feira e também se manifestou nas redes sociais, lamentando a morte do zagueiro. “É com enorme pesar que comunicamos o falecimento do nosso zagueiro Kadu Fernandes. Hoje pela manhã recebemos a notícia de que nosso atleta faleceu após um acidente automobilístico na cidade do Rio de Janeiro”, declarou o clube em trecho da mensagem postada.

Redação AM POST