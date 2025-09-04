A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Ex-jogador Robinho permanecerá preso após novo recurso ser rejeitado pelo STJ

Justiça confirma que decisão do STF sobre condenação já foi apreciada três vezes

04/09/2025 às 04:00

Ver resumo

Notícias do Brasil – A defesa de Robinho tentava mais uma vez tirá-lo da cadeia, mas teve recurso negado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que julgou um embargo contra a homologação de pena do ex-jogador. O pedido foi rejeitado por unanimidade.

PUBLICIDADE

No voto, ministro relator Francisco Falcão enfatizou que o recurso já foi apreciado no Supremo Tribunal Federal. A Suprema Corte decidiu, na semana passada, por manter o ex-jogador na prisão por 10 votos a 1.

“Estou rejeitando os embargos e dizendo, inclusive, que, por três vezes, essa matéria já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal (STF)”, disse Falcão, em referência a um segundo pedido, que tentava a soltura de Ricardo Falco, também condenado pelo crime e preso no Brasil.

PUBLICIDADE

Leia também: Ex-vereador de Manacapuru, Jucimar da Silva, é alvo de pedido de prisão na CPMI do INSS

Os pedidos tinham como base o fato de a Lei de Migração, utilizada como base para a homologação da pena, ter sido promulgada em 2017. No entendimento da defesa, a prisão é ilegal, por o crime ter acontecido antes desta data.

QUAL É O CRIME PELO QUAL ROBINHO FOI CONDENADO?

PUBLICIDADE

Robinho foi condenado por estupro de uma jovem albanesa, na Itália, em 2013, quando atuava pelo Milan. O caso aconteceu em uma boate italiana, e outros cinco amigos do ex-jogador também estavam envolvidos. Um deles, Roberto Falco, também está preso. Outros quatro não foram julgados.

Na Itália, Robinho tentou recorrer da decisão da Justiça, mas foi condenado nas três instâncias. A última – e definitiva – foi em 2022. Nesta época, ele já tinha retornado ao Brasil. Por conta disso, o Ministério de Justiça da Itália fez um pedido de extradição ao Brasil, ou seja, que o governo enviasse o jogador de volta para a Itália.

Como o País não extradita cidadãos brasileiros, a Justiça italiana pediu, então, que a sentença de nove anos de prisão fosse cumprida no Brasil.

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Esporte

Veja a possível escalação de Ancelotti para jogo do Brasil contra o Chile

Sob comando de Carlo Ancelotti, Seleção Brasileira busca manter ritmo ofensivo e testar alternativas táticas.

há 29 minutos

Manaus

Acidente entre moto e carro deixa mulher ferida na Avenida Efigênio Sales, em Manaus

Colisão ocorreu na manhã desta quinta-feira (4), em frente ao condomínio Efigênio Sales; equipes de trânsito e socorro atuam no local.

há 37 minutos

Brasil

CGU abre 40 processos contra entidades por descontos ilegais em pensões do INSS

Empresas e associações são acusadas de fraudar fichas de filiação e até cobrar valores de segurados já falecidos.

há 55 minutos

Brasil

Experiência de “vida selvagem” entre pai e filho termina em investigação policial

Homem abandona carro e celulares para imitar reality, mas ação desperta alerta da Polícia Civil.

há 1 hora

Amazonas

Incêndio destrói residências e deixa famílias desabrigadas em Manacapuru; Veja

Cinco casas foram destruídas no bairro São José; Defesa Civil mobiliza doações para ajudar os desabrigados.

há 1 hora