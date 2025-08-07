Ex-jogador vira réu por agredir namorada com 61 socos em elevador

Notícias do Brasil – O ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral foi oficialmente tornado réu pela Justiça do Rio Grande do Norte após ser denunciado por agredir brutalmente sua companheira. A decisão, proferida nesta quinta-feira (7), acatou a denúncia do Ministério Público do estado.

Igor está preso preventivamente desde o dia 28 de julho, após câmeras de segurança registrarem o momento em que ele desfere 61 socos contra a namorada dentro de um elevador em um prédio localizado no bairro de Ponta Negra, na zona sul de Natal.

As imagens chocantes circularam nas redes sociais e contribuíram para a repercussão nacional do caso. A vítima, de 35 anos, sofreu lesões graves no rosto e precisou passar por uma cirurgia de reconstrução facial. Em depoimento, ela classificou o episódio como um “atentado contra a vida” e relatou que o relacionamento era marcado por comportamentos abusivos e controle emocional.

A gravidade da violência e o risco à integridade física da vítima levaram à prisão preventiva do acusado, que permanecerá detido enquanto o processo judicial segue em andamento. A defesa de Igor ainda não se manifestou publicamente sobre o caso.

O processo agora segue para as próximas fases, incluindo audiência e o possível julgamento. O caso reacende discussões sobre violência doméstica e a importância da denúncia para coibir esse tipo de crime.