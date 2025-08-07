A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Ex-jogador vira réu por agredir namorada com 61 socos em elevador

Imagens flagraram agressão dentro de elevador; vítima passou por cirurgia e classificou relação como abusiva.

Por Beatriz Silveira

07/08/2025 às 19:17

Notícias do Brasil – O ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral foi oficialmente tornado réu pela Justiça do Rio Grande do Norte após ser denunciado por agredir brutalmente sua companheira. A decisão, proferida nesta quinta-feira (7), acatou a denúncia do Ministério Público do estado.

PUBLICIDADE

Igor está preso preventivamente desde o dia 28 de julho, após câmeras de segurança registrarem o momento em que ele desfere 61 socos contra a namorada dentro de um elevador em um prédio localizado no bairro de Ponta Negra, na zona sul de Natal.

As imagens chocantes circularam nas redes sociais e contribuíram para a repercussão nacional do caso. A vítima, de 35 anos, sofreu lesões graves no rosto e precisou passar por uma cirurgia de reconstrução facial. Em depoimento, ela classificou o episódio como um “atentado contra a vida” e relatou que o relacionamento era marcado por comportamentos abusivos e controle emocional.

PUBLICIDADE

Leia também: Guardas municipais são feridos por ambulantes irregulares flagrados com alimentos vencidos durante reordenamento do Centro de Manaus

A gravidade da violência e o risco à integridade física da vítima levaram à prisão preventiva do acusado, que permanecerá detido enquanto o processo judicial segue em andamento. A defesa de Igor ainda não se manifestou publicamente sobre o caso.

O processo agora segue para as próximas fases, incluindo audiência e o possível julgamento. O caso reacende discussões sobre violência doméstica e a importância da denúncia para coibir esse tipo de crime.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Polícia

Operação mira quadrilha de estelionatários que fraudava empréstimos no Amazonas

Organização criminosa fraudava empréstimos desde 2016 com documentos falsos e envolvimento de laranjas e empresas de fachada.

há 27 minutos

Amazonas

Ipaam e UEA realizam análise da qualidade da água do Rio Tarumã-Açu em Manaus

A iniciativa integra o Programa de Monitoramento de Água, Ar e Solos do Estado do Amazonas (ProQAS/AM).

há 37 minutos

Amazonas

Presidente da Aleam, Roberto Cidade é indiciado por suspeita de violência psicológica e injúria contra ex-esposa no Amazonas

A decisão partiu após a conclusão de um inquérito instaurado pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher.

há 41 minutos

Manaus

Granja de suínos é alvo do MP-AM em Manaus após irregularidades sanitárias e animais doentes

Animais estariam com ferimentos doenças de pele e sinais de canibalismo.

há 1 hora

Brasil

Mulher é atacada por pitbull ao tentar demonstrar afeto; veja vídeo

Caso chama atenção para os riscos de interações impulsivas com cães de comportamento territorial.

há 1 hora