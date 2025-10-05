Ex-marido atira na nuca de gerente em posto enquanto vítima trabalhava;veja vídeo

Notícias do Brasil – Uma mulher foi baleada na nuca pelo ex-companheiro enquanto trabalhava em um posto de combustíveis em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, na tarde desta sexta-feira (3). O crime ocorreu por volta das 17h e foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento.

A vítima, identificada como Carol, era gerente do posto e estava no caixa, de costas, quando o homem se aproximou e efetuou um disparo à queima-roupa. Em seguida, ele fugiu correndo, com a arma na mão. O autor do disparo chegou ao local na garupa de uma motocicleta e, assim que desceu, o condutor acelerou e deixou a área.

Vestindo um casaco vermelho e usando capacete, o agressor caminhou entre funcionários sem levantar suspeitas até alcançar a ex-companheira e cometer o ataque. As imagens de segurança registraram toda a ação dentro do posto.

Carol foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral do Pirajussara. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.

A ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial de Taboão da Serra. A polícia realiza diligências para localizar o autor do disparo e o cúmplice que o levou ao local.