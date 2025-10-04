A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Ex-Masterchef, preso por estuprar menina, é condenado a 12 anos de prisão

Jason de Souza Junior, participante da nona temporada de “MasterChef”, foi reconhecido pela vítima graças a uma cicatriz.

04/10/2025 às 14:30

Ver resumo

Notícias do Brasil – A Justiça de Santa Catarina condenou nesta quinta-feira, 2, a 12 anos de prisão o chef de cozinha Jason de Souza Junior, preso em janeiro acusado de estuprar uma menina. O participante do reality show nega as acusações e a defesa diz que vai recorrer da sentença. O caso tramita em segredo de Justiça.

“Respeitamos a decisão judicial que condenou Jason de Souza Júnior a 12 anos de prisão, mas entendemos que ela não refletiu corretamente as provas dos autos. Jason nega o crime e confia na Justiça. Recorreremos da sentença com a convicção de que a verdade prevalecerá”, afirmou o advogado Marcos Paulo Poeta dos Santos.

PUBLICIDADE

“Por se tratar de um processo em segredo de Justiça, não entraremos em detalhes”, continuou o defensor. “No entanto, este é mais um caso em que um cidadão é levado à prisão com base exclusivamente no ‘valor do depoimento da vítima’, mesmo quando ele contraria diversos outros elementos de prova.”

A pena para quem comete o estupro de vulnerável (quando há conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com uma pessoa menor de 14 anos) é de 8 a 15 anos de reclusão, mas pode aumentar no caso de a vítima apresentar lesões graves (a pena sobe de 10 a 20 anos) ou morrer (12 a 30 anos).

PUBLICIDADE

Investigações da Polícia Civil catarinense apontam que Jason de Souza Junior teria estuprado uma menina de 12 anos, no dia 31 de dezembro do ano passado, em Florianópolis.

Conforme a polícia, Júnior abordou a jovem na rua, quando ela saiu de casa para jogar o lixo. Com uma arma de fogo em mãos, o cozinheiro obrigou a menina a entrar em seu carro e a forçou a ter relações sexuais com ele, informou o delegado Cleber Serrano à época.

PUBLICIDADE

Informações como placa do veículo e dados físicos do agressor, como barba e cicatriz na barriga levantaram a possibilidade de Jason ser o agressor. Além disso, exames de corpo de delito confirmam que a jovem foi vítima de violência sexual.

No dia seguinte, em 1° de janeiro, ele foi preso em flagrante na cidade de Palhoça, região metropolitana da capital. Ele teve a prisão convertida em preventiva e foi levado ao Presídio Masculino de Florianópolis.

PUBLICIDADE

Na época, a defesa de Jason de Souza Junior alegava que o cozinheiro teria conhecido a menina em um aplicativo de relacionamento, mas que a vítima teria mentido a idade na plataforma.

Leia também: Vereador Rosinaldo Bual é o único alvo da Operação Face Oculta que investiga esquema de “rachadinha” na CMM

Antes de entrar para o reality show, na edição de 2022, Jason trabalhava como guitarrista de uma banda gospel e cozinhava de forma amadora. Ele é casado e pai de duas filhas.

Jason se destacou no MasterChef Brasil por causa da criação de uma receita de costelinha, que chegou a ser incluída no cardápio de uma famosa franquia de restaurantes. Ele foi eliminado do reality show após chegar no top 5. (Colaborou Ítalo Lo Re)

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Mundo

Trump ameaça romper acordo de paz se Hamas não libertar reféns rapidamente: “não tolerarei atrasos”

Presidente dos EUA disse que Hamas deve se mover rápido ou acordo será anulado.

há 22 minutos

Manaus

Semsa convoca mais 105 profissionais para reforçar campanha de vacinação antirrábica em Manaus

A nova chamada busca complementar o quadro de profissionais após parte dos selecionados na primeira convocação não atender aos requisitos.

há 1 hora

Brasil

Ônibus cheio de estudantes sofre acidente e pega fogo; assista

Veículo colidiu contra cerca de dez veículos antes de pegar fogo em frente a um prédio comercial.

há 2 horas

Famosos

Shia Phoenix e Wallas Arrais tem briga acalorada durante madrugada em A Fazenda e seguranças entraram para apartar

A briga, que começou durante uma festa, exigiu a intervenção imediata da equipe de segurança do programa.

há 2 horas

Manaus

Wilson Lima inaugura o maior hospital público veterinário da América Latina em Manaus

Com investimento de R$ 3,7 milhões, unidade será referência em atendimento, ensino e pesquisa em Medicina Veterinária.

há 2 horas