A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Ex-ministra do Esporte, Ana Moser é reconduzida ao Conselho Fiscal do Sesc pelo governo federal

Nomeação foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (7) e assinada pelo ministro da Previdência, Wolney Queiroz.

Por Jonas Souza

07/10/2025 às 14:24

Ver resumo

Notícias do Brasil  – A ex-ministra do Esporte Ana Moser foi reconduzida ao cargo de membro titular do Conselho Fiscal do Serviço Social do Comércio (Sesc), como representante do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A medida foi publicada nesta terça-feira (7) no Diário Oficial da União (DOU) e assinada pelo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz.

PUBLICIDADE

Leia mais: Câmara Municipal de Manaus cria Frente Parlamentar em defesa da BR-319

No colegiado, Ana Moser poderá receber cerca de R$ 4 mil por cada reunião que participar. Segundo o Sesc, o Conselho Fiscal pode se reunir até seis vezes por mês, o que pode garantir uma remuneração de até R$ 28 mil mensais à ex-ministra.

PUBLICIDADE

Ana Moser foi titular do Ministério do Esporte entre janeiro e setembro de 2023, no início do governo Lula, e deixou o cargo quando foi substituída por André Fufuca, atual ministro ligado ao Progressistas (PP). Ainda em novembro de 2023, Ana já havia sido nomeada para o mesmo conselho, função agora renovada pela atual portaria.

Funções do Conselho Fiscal do Sesc

O Conselho Fiscal é o órgão responsável por fiscalizar e examinar a prestação de contas da entidade, além de emitir pareceres e recomendações em caso de irregularidades.

O colegiado é composto por representantes de diferentes setores: dois representantes do comércio, eleitos pela Confederação Nacional do Comércio (CNC); e representantes dos ministérios do Trabalho e Emprego, Planejamento, Desenvolvimento Social, INSS, e das centrais sindicais que atendem aos critérios estabelecidos pelo Ministério do Trabalho. Cada cargo possui um suplente.

PUBLICIDADE

Fufuca na berlinda

Enquanto Ana Moser retorna a um cargo no governo, seu sucessor no Ministério do Esporte, André Fufuca, enfrenta um momento de incerteza política.

Nesta segunda-feira (6), durante evento ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Maranhão, Fufuca declarou apoio a Lula nas eleições de 2026, mesmo após o PP determinar que ele deixe o cargo até esta terça-feira (7), sob risco de expulsão da legenda.

“Eu queria lhe dizer, presidente, que o importante não é justificar o erro. O importante é evitar que ele se repita. Em 2022, eu cometi um erro, mas agora em 2026, pode ser que o meu corpo esteja amarrado, mas a minha alma e o meu coração estarão livres para ajudar Lula a ser presidente do Brasil”, afirmou Fufuca durante o evento.

A recondução de Ana Moser ao Conselho Fiscal e a indefinição sobre o futuro de Fufuca reforçam o xadrês político na Esplanada dos Ministérios, em meio a negociações entre o governo federal e partidos do Centrão.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Caiu na rede é post!

Tamires Assis mostra corpão escultural em ensaio fotográfico com tema amazônico; veja

Admiradores elogiaram a beleza da amazonense que atualmente está no reality A Fazenda 17.

há 12 minutos

Brasil

Exame confirma presença de metanol no sangue do cantor Hungria

Laboratório da Rede D’Or detectou níveis de metanol acima do limite no sangue do cantor.

há 19 minutos

Amazonas

Prefeito de Fonte Boa é alvo de denúncia do MP e pode ter bens bloqueados por descumprir decisão judicial

MP-AM acusa gestão de Lázaro e do vice José Suediney de desobedecer ordem judicial.

há 24 minutos

Polícia

Homem é preso após agredir guarda municipal a pauladas em Atalaia do Norte

A vítima foi atacada durante a madrugada, mas conseguiu registrar ocorrência e o agressor foi preso poucas horas depois.

há 46 minutos

Política

Vereadores de Manaus discutem sobre ligação entre Lula e Trump em sessão da CMM; assista

Sessão foi marcada por troca de farpas entre o vereador petista Zé Ricardo e Capitão Carpê (PL).

há 53 minutos